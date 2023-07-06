«Это элита Российской армии»: из Казани в научную роту отправятся десять призывников

В течение года молодые ученые — операторы научных рот технополиса — будут проводить теоретико-экспериментальные исследования на современном лабораторном оборудовании

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

От робототехники до биомедицинских технологий

Военный инновационный технополис находится в южном регионе на побережье Черного моря. Там ведутся разработки по 16 научным направлениям. Среди них робототехника, технологии искусственного интеллекта, информационная безопасность, биомедицинские технологии, нанотехнологии и наноматериалы, оружие на новых физических принципах и многое другое. Такие данные содержатся на сайте учреждения.

В течение года молодые ученые — операторы научных рот технополиса — будут проводить теоретико-экспериментальные исследования на современном лабораторном оборудовании, а также работать с крупнейшими научно-исследовательскими организациями и предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, они представят инновационные проекты и прорывные технологии на всероссийских конференциях и международных форумах от лица Минобороны России. С ребятами удалось пообщаться «Татар-информу».

Из этого призыва в научную роту были отобраны порядка 10 ребят из Татарстана Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

Среди целей технополиса – создание инновационной инфраструктуры, обеспечивающей продвижение, поддержку и внедрение в производство передовых идей и прорывных технологий, а также формирование эффективной модели организации научных исследований в интересах укрепления обороноспособности страны.

Как объяснили корреспонденту «Татар-информа» в Военном комиссариате Татарстана, попасть в научную роту Министерства обороны РФ не так просто. Каждый призыв проходит масштабный отбор. На одно место претендуют несколько человек. Обязательным критерием становятся наличие высшего образования и научные работы уровня ВАК либо отдельные статьи по военным разработкам, которым присваивается гриф «секретно».

Из этого призыва в научную роту были отобраны порядка 10 ребят из Татарстана. Они будут проходить военную службу по призыву в технополисе.

Ринат Давлетшин (в центре): «Это элита Российской армии, проходить там службу по призыву – это мечта каждого призывника» Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

«Мечтал попасть в научную роту с третьего курса»

Одним из тех, кто поедет в технополис, стал уроженец Сармановского района Татарстана Ринат Давлетшин. По его словам, он узнал о существовании научных рот на третьем курсе университета и сразу загорелся желанием туда попасть.

«Мечта попасть в научную роту появилась у меня во время обучения в вузе. Я подал документы и прошел большой отбор, чтобы попасть в технополис. Это элита Российской армии, проходить там службу по призыву – это мечта каждого призывника», – поделился Ринат.

Он окончил КНИТУ-КХТИ по специальности, связанной с автоматизацией работы химических предприятий. Для своей службы Ринат Давлетшин выбрал направление «нанотехнологии» и будет заниматься разработками в этой сфере.

«Надеюсь, мои знания пригодятся нашему государству. После прохождения службы по призыву я хочу остаться в технополисе для дальнейшего прохождения службы по контракту», – заключил собеседник.

Кирилл Апаллонов (справа): «Я с самого начала знал, что необходимо отдать долг Родине. Подал заявку, прошел отбор, и вот я здесь» Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

«Всегда знал, что отдам долг Родине»

Другой призывник, Кирилл Апаллонов из Казани, до призыва на службу успел получить два высших образования на очной и заочной формах обучения. Он окончил ТИСБИ по специальности «сервис и работа с клиентами» и КНИТУ-КАИ по специальности «экономика машиностроения».

«Я с самого начала знал, что необходимо отдать долг Родине. В принципе, я даже желал этого. Когда я учился в университете, к нам пришли представители технополиса за полгода до диплома. Они нам рассказали о возможностях. Подал заявку, прошел отбор, и вот я здесь», – рассказал призывник.

По его словам, ему хочется развиваться в разных направлениях, поэтому перед поступлением в магистратуру он решил себя попробовать в научной роте Министерства обороны РФ.

Апаллонов добавил, что обязательным условием стало наличие научных статей уровня ВАК либо специальные работы под грифом «секретно».

«К каждому из нас приставят наставников, мы будем развиваться в разных направлениях, а дальше уже будем определяться с основным вектором. Но я думаю, он будет связан с основной специальностью», – сообщил собеседник.