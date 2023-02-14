Минуллина рассказала о ходе подготовки к строительству первого крематория в Казани

В Казани выделяется участок под строительство первого в Татарстане крематория, который расположится в Казани. Детали проекта будут обсуждаться на следующем заседании Инвестиционного совета Татарстана. Об этом сообщила сегодня руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Сейчас мы выделяем земельный участок практически рядом с кладбищем в Казани под строительство первого крематория. Данный вопрос вынесен на следующий инвестиционный совет. В других регионах коллеги строят подобные крематории. Есть сопутствующие услуги, это экологичная история и довольно-таки прибыльная, если говорить с точки зрения инвестора. Более того, было предложено включить в него некую социальную часть», – объяснила она на заседании комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Срок окупаемости крематория составит семь лет, объем инвестиций – более 180 млн рублей. Предполагается, что проект даст 50 новых рабочих мест.