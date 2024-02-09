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«Это должен уметь каждый»: волонтеров штаба Путина научили оказывать медпомощь
В Казани в Республиканском избирательном штабе кандидата на должность Президента России Владимира Путина прошел мастер-класс «Здоровая нация – сильная страна».
Волонтеры-медики провели для волонтеров штаба и молодежных организаций обучающий интерактив по оказанию первой медицинской помощи.
«Умение оказать помощь может пригодится в любой ситуации. Например, на улице, если человек увидел ДТП или если прохожему резко стало плохо. Наши волонтеры обучают и школьников, и взрослых, и пожилых, потому что далеко не все знают, как правильно оказать первую помощь», – отметила руководитель Всероссийского общественного движения волонтеры-медики в Татарстане Анна Мубаракшина.
Сначала будущие врачи рассказали теорию и продемонстрировали на медицинских манекенах как спасти человека, если он подавился, и как провести сердечно-легочную реанимацию. После этого все желающие отработали навыки.
«Мастер-класс был для меня очень полезен. Сейчас такой тренд, что все чему-то обучаются, покупают бесконечные курсы, а вот такие жизненно важные уроки мы упускаем. Хотя, на мой взгляд, важно, чтобы человек, который со мной рядом – друг, товарищ, подруга – знали хотя бы основы оказания первой медицинской помощи. Занятие оказалось очень полезным. Считаю, каждый от мала до велика должен уметь оказывать помощь», – подчеркнула доверенное лицо Владимира Путина, блогер Алина Гималтдинова.
Мастер-класс закончился медицинским квестом, волонтеры-медики проверили как участники занятия усвоили полученные знания.
«Отработка оказания первой помощи была пока с ошибками. Но мы рады, что волонтеры стремятся пробовать и не боятся. С первого раза научиться почти нереально, навыки нужно отрабатывать, проводить несколько лекций. И мы этим продолжим заниматься», – заключила волонтер-медик Алина Фаттахова.
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