«Это долг перед Родиной»: возле Чаши развернули пункт отбора на контрактную службу

Сегодня у Центра семьи «Казан» (Чаша), где проходит праздник в честь Дня России, заработал мобильный пункт отбора на контрактную службу. Здесь желающие могут узнать об условиях службы, льготах и выплатах для военнослужащих.

Офицер пункта отбора на военную службу по контракту Егор Горячев рассказал, что в мобильном пункте можно не только получить информацию о контрактной службе, но и пройти первичный отбор.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Здесь можно написать заявление на поступление на военную службу по контракту. В дальнейшем кандидат будет отправлен в пункт отбора для дальнейшего прохождения мероприятий. Сейчас в Татарстане единовременная выплата составляет до миллиона рублей: 505 тысяч рублей от республики, 195 тысяч рублей от Министерства обороны и дополнительно от районов Татарстана», – указал он.

Кроме того, поддержку получают семьи участников СВО: единовременная выплата 20 тысяч рублей на каждого ребенка, льгота в детских садах, школах и профессиональных учебных заведениях.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В мобильном пункте отбора представили макеты оружия, боеприпасов и образцы амуниции, которые используются на СВО. Также все желающие могли разобрать и собрать точный макет автомата Калашникова на скорость – люди выстроились в очередь, чтобы подержать оружие в руках. Причем попробовать свои силы решили девушки и дети.

Житель Казань Даниль пришел сегодня на праздник вместе со своим сыном. Они также решили принять участие в разборке и сборке автомата. Мальчик ловко управлялся с оружием, а папа немного подсказывал.

«Я служил на Дальнем Востоке в мотострелковых войсках, интересно было прийти и вспомнить молодость. Сын у меня состоит в ЮИД, говорит, что ребята из старшей группы его научили разбирать и собирать оружие, ему это очень интересно», – поделился мужчина.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Самым быстрым участником в разборке-сборе автомата оказалась молодая девушка.

«Я хотела, чтобы мне флаг Татарстана на щеке нарисовали, но там была большая очередь и тут я увидела, что здесь можно автомат разобрать. Мне нравился урок ОБЖ в школе, я оттуда еще помню, как это делается», - поделилась она.

Пока другие развлекались, казанец Иван раздумывал над тем, чтобы подписать контракт на военную службу.

«Меня привлекает стабильность, социальная поддержка и выплаты. Да, будет непросто, но мне не страшно. Это все-таки долг перед Родиной, нужно защищать своих родных», – отметил он.

Казанцы активно интересовались информацией о службе по контракту, но отмечали, что не подходят по некоторым критериям.

«Мне 69 лет, вот было бы 50 - пошел бы без вопросов сразу же, еще в 2022 году. Я ведь кадровый офицер, служил на космодроме Плесецк», – поделился Ильназ.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Мобильный пункт отбора на контрактную службу будет работать сегодня у Центра семьи «Казан» (Чаша) до завершения праздника, то есть до 22:00.