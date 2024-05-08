«Это для меня священное»: в Нижнекамском районе прошло шествие «Бессмертного полка»

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В селе Большое Афанасово Нижнекамского района Татарстана прошло шествие «Бессмертного полка». Колонна отправилась к мемориалу «Вечный огонь», где потом состоялся митинг, посвященный Дню Победы. Участие приняли десятки сельчан, ветераны, волонтеры и участники спецоперации.

Длинной колонной жители проследовали за военной техникой. В руках у них были портреты людей, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны. На груди георгиевская ленточка, символизирующая память о павших на поле боя. А над головами колыхались флаги. Один из самых узнаваемых — Знамя Победы, которое красноармейцы водрузили над рейхстагом в 1945 году. По завершении шествия его вынесли к Вечному огню.

Ежегодно в составе «Бессмертного полка» идет Наталья Коленко. На фотографии ее отец — участник советского партизанского движения в Беларуси. На фронт он пошел в 21 год и воевал до самого Дня Победы, получил множество наград. После поселился в якутском поселке Чульман, где проживал до конца своих дней.

«Мы уже и в том году здесь проходили с портретом. И в Чульмане я тоже ходила с портретом отца, это для меня священное. В Чульмане все его любили. Я вот даже могла бы показать фотографии, как его хоронили. Все школы были, столько людей! Потому что он действительно патриот, его все любили», — рассказала дочь ветерана.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

На митинг, посвященный Дню Победы, собрались все сельчане. Ведь нет ни одной семьи, которую не затронула бы война. Здесь были и молодые люди, и дети войны, труженики тыла, ветераны боевых действий. Жители Большого Афанасова встречаются у монумента 49-й год подряд.

«Поздравляем всех вас, дорогие ветераны, с этим прекрасным днем. Желаем вам крепкого здоровья, будьте всегда рядом с нами. Огромное спасибо ветеранам, которые помогают в воспитании подрастающего поколения, откликаются на наши приглашения на встречи с учащимися школы и детского садика», — заметила председатель совета ветеранской организации Афанасовского сельского поселения Лида Тартмина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Многие из собравшихся поддерживают участников специальной военной операции, за что сегодня им вручают благодарственные письма. Активные жители стараются ежедневно собираться, чтобы плести маскировочные сети. Но в этот раз они встретились в сельском Доме культуры по другому поводу.

Здесь проходит мастер-класс по плетению, угощают солдатской кашей, открыта стена памяти. А еще гости мероприятия могут посмотреть экспонаты времен Великой Отечественной войны.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Это поисковики. Мы поднимаем бойцов, находим оружие. Естественно, оно в плохом состоянии, уже всё сгнившее, оружием не является. Плюс его там доразоружают, то есть просверливают, рассверливают, доразрезают. В общем, это просто железо», — пояснил создатель музея боевой славы «Барс» Олег Есипов.

На выставке представлены и экспонаты, привезенные из зоны спецоперации. Они также входят в фонд музея боевой славы «Барс».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой