«Это дискриминация»: Ротенберг вступился за Валиеву

Фото: телеграмм-канал фигуристки

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг отреагировал на отзыв нейтрального статуса у фигуристки Камилы Валиевой.

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил россиянку ранее выданного статуса INA, а затем отклонил апелляцию на это решение, заявив, что Валиева не соответствует критериям индивидуального нейтрального атлета.

«Будем бороться. Камила будет бороться, все вместе будем бороться. Главное — не расстраиваться. Считаю ситуацию с Валиевой дискриминацией. Это несправедливо», — приводит слова Ротенберга корреспондент Sport24.