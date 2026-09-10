«Это дискриминация»: Ротенберг вступился за Валиеву
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг отреагировал на отзыв нейтрального статуса у фигуристки Камилы Валиевой.
Международный союз конькобежцев (ISU) лишил россиянку ранее выданного статуса INA, а затем отклонил апелляцию на это решение, заявив, что Валиева не соответствует критериям индивидуального нейтрального атлета.
«Будем бороться. Камила будет бороться, все вместе будем бороться. Главное — не расстраиваться. Считаю ситуацию с Валиевой дискриминацией. Это несправедливо», — приводит слова Ротенберга корреспондент Sport24.