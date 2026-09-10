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На главную ТИ-Спорт 10 сентября 2026 13:52

«Это дискриминация»: Ротенберг вступился за Валиеву

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«Это дискриминация»: Ротенберг вступился за Валиеву
Фото: телеграмм-канал фигуристки

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг отреагировал на отзыв нейтрального статуса у фигуристки Камилы Валиевой.

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил россиянку ранее выданного статуса INA, а затем отклонил апелляцию на это решение, заявив, что Валиева не соответствует критериям индивидуального нейтрального атлета.

«Будем бороться. Камила будет бороться, все вместе будем бороться. Главное — не расстраиваться. Считаю ситуацию с Валиевой дискриминацией. Это несправедливо», — приводит слова Ротенберга корреспондент Sport24.

#фигурное катание
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