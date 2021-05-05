«Это дело нашей совести»: в Заинске установили новый памятник Воину-освободителю

Сегодня в Заинске на площади Победы завершилась установка нового памятника Воину-освободителю взамен сгоревшего. Новый монумент доставили из Казани и установили на постамент на Бульваре Победы.

Напомним, предыдущая скульптура загорелась 16 марта этого года из-за шалости детей с огнем. На камеры видеонаблюдения попало, как несколько детей подкладывают под памятник подоженные ветки, после чего скульптура загорается.

В компании «Полимер-эстетик» агентству рассказали, что основа памятника была сделана из полимерного композита. Этот материал был выбран для того, чтобы выиграть тендер на постройку памятника, поскольку он дешевле бронзы.

Вскоре во время проверки следственный комитет выяснил, что во время изготовления скульптуры использовались горючие материалы. Кроме того, изготовитель памятника указал в акте работ завышенные цены на использованные материалы.

В этот раз обновленный памятник отлит из бронзы, что значительно уменьшает вероятность его возгорания. Он был установлен на месте предыдущего монумента.

С момента, когда сгорел памятник, руководство района провело работу по воссозданию скульптуры вместе с татарстанским отделением «Единой России». Партия выступила с инициативной помощи в восстановлении сгоревшего памятника.

Зампредседателя Госсовета РТ, директор Фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстана Татьяна Ларионова подчеркнула, что оперативное восстановление сгоревшего памятника – первоочередная задача к 9 мая.

«Наша задача – обеспечить восстановление памятника ко Дню Победы, 9 мая. Это наше обязательство перед страной, республикой, ветеранами. Это дело нашей совести», – поделилась Татьяна Ларионова.

Глава Заинского района Разиф Каримов подтвердил, что монумент будет восстановлен ко Дню Победы. Он рассказал о том, как велись работы по созданию нового памятника. Несколько дней администрация района обсуждала с художниками, архитекторами, скульпторами, как выполнить восстановление в самые короткие сроки.

Глава района также поблагодарил партию «Единая Россия» за поддержку и содействие в работе по восстановлению памятника. Татьяна Ларионова координировала общую работу с администрацией района.

Средства на восстановление памятника пожертвовали благотворители – предприятия Заинского района. Особую благодарность глава района выразил компаниям «СМП-Нефтегаз», «Татех», филиал «Татэнерго» – Заинская ГРЭС, Сетевая компания.

Суммарно работа по возведению нового монумента заняла 35 дней: изначально весь процесс расписали в виде дорожной карты с крайним сроком выполнения к 5 мая. Разиф Каримов отметил, что из-за сжатых сроков работа по воссозданию памятника велась по 18-20 часов в сутки непрерывно.

Кроме того, глава района обратился с благодарностью к местным жителям за их поддержку.

«После трагедии 16 марта я получил многочисленные обращения от наших жителей по части восстановления памятника. Благодарю заинцев за ту поддержку, которую они оказывали в эти дни, трудные для нас всех», – заключил Разиф Каримов.

Бронзовый монумент отлит в Казани на площадке компании «Казан-Арт» под руководством скульптора Фаниля Валиуллина. Памятник собран из 26 деталей, тем не менее облик предыдущей скульптуры полностью сохранен.