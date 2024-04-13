«Это дело чести, нечто сакральное»: в Казани открылась «Вахта памяти»

Сегодня в Казанском Парке Победы состоялось открытие республиканской акции «Вахта памяти». В рамках акции руководитель поискового отряда «Кадет» города Набережные Челны Ольга Шистерова передала личные вещи красноармейца Зюзева Алексея его внуку.

Мероприятие состоялось у вечного огня в Парке Победы, вокруг которого сегодня собрались как поисковые отряды, так и обычные граждане. Почетными гостями сегодня стали Герой России Баксиков, заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова, генерал-майор Александр Бородин. С приветственным словом выступил главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Для меня большая честь стоять рядом с вами сегодня. Передать слова искренней благодарности, уважения к вашей по истине благородной деятельности», – рассказал Виктор Демидов.

Все мероприятие было посвящено деятельности поисковых отрядов. Исходя из статистики за прошлый год, поисковыми отрядами Республики Татарстан было обнаружено 465 останков воинов Красной армии и было установлено 21 имя Советских солдат.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Уже который год старт поисковых работ начинается с акции Вахта памяти. Это не просто отметка начала сезона, это напоминание будущим поколениям о необходимости помнить свою историю, историю семьи, страны. Когда мы захороним последнего солдата, на его могилу придут будущие поколения, с памятью о его подвиге», – рассказал член координационного совета поискового движения России Андрей Мордвинов.

Ни ветренная погода, ни дождь никак не смогли помешать проведению мероприятия. После всех выступлений и минуты молчания, все присутствующие возложили цветы к вечному огню.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это был мой родной дедушка, в честь которого меня назвали. Я знаю, что найти медальон невероятно сложно, находят один из тысячи, если не меньше. Еще моя мама пыталась найти дедушку, ездила часто в Беларусь, где он предположительно умер. Сейчас повезу медальон маме. Позже еще наберу земли из того места, где его нашли», – рассказал внук найденного недавно красноармейца Алексей Зюзев.

Сегодня он присутствовал на мероприятии в качестве почетного гостя, и несмотря на то, что говорить ему было тяжело, он высказал слова благодарности поисковым отрядам.

«У нас была совместная международная экспедиция, с отрядами со всей России и Беларуси. Сложность была в том, что это была даже не братская могила, фашисты заставляли военнопленных сбрасывать останки наших бойцов в яму и позже ее заравняли. Была проведена большая аналитическая работа и мы нашли это место», – рассказала участница поискового отряда «Татнефть поиск» Альметьевск, нашедшая медальон Алексея Зюзева Миляуша Котенкова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Так же на мероприятии можно было увидеть большое количество молодежных поисковых отрядов.

«Данное мероприятие уже давно приобрело формат ежегодной традиции в предверии 9-ого мая. Так же это обозначение начала посикового сезона, ребята снова разъедутся на все лето. Результаты их трудов мы можем видеть уже сегодня, еще один герой обретет покой», – рассказала заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Айгуль Сабирова.

С одним из ребят-поисковиков удалось пообщаться сегодня корреспонденту «Татар-информа».

«Выезжаем в Волгоградскую область, республику Беларусь, Любань. Для меня поисковая деятельность – дело чести, нечто сакральное», – признался участник поискового отряда «Кадет» города Набережные Челны Иван Дорофеев.