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«Это дело чести, нечто сакральное»: в Казани открылась «Вахта памяти»
Сегодня в Казанском Парке Победы состоялось открытие республиканской акции «Вахта памяти». В рамках акции руководитель поискового отряда «Кадет» города Набережные Челны Ольга Шистерова передала личные вещи красноармейца Зюзева Алексея его внуку.
Мероприятие состоялось у вечного огня в Парке Победы, вокруг которого сегодня собрались как поисковые отряды, так и обычные граждане. Почетными гостями сегодня стали Герой России Баксиков, заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова, генерал-майор Александр Бородин. С приветственным словом выступил главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов.
«Для меня большая честь стоять рядом с вами сегодня. Передать слова искренней благодарности, уважения к вашей по истине благородной деятельности», – рассказал Виктор Демидов.
Все мероприятие было посвящено деятельности поисковых отрядов. Исходя из статистики за прошлый год, поисковыми отрядами Республики Татарстан было обнаружено 465 останков воинов Красной армии и было установлено 21 имя Советских солдат.
«Уже который год старт поисковых работ начинается с акции Вахта памяти. Это не просто отметка начала сезона, это напоминание будущим поколениям о необходимости помнить свою историю, историю семьи, страны. Когда мы захороним последнего солдата, на его могилу придут будущие поколения, с памятью о его подвиге», – рассказал член координационного совета поискового движения России Андрей Мордвинов.
Ни ветренная погода, ни дождь никак не смогли помешать проведению мероприятия. После всех выступлений и минуты молчания, все присутствующие возложили цветы к вечному огню.
«Это был мой родной дедушка, в честь которого меня назвали. Я знаю, что найти медальон невероятно сложно, находят один из тысячи, если не меньше. Еще моя мама пыталась найти дедушку, ездила часто в Беларусь, где он предположительно умер. Сейчас повезу медальон маме. Позже еще наберу земли из того места, где его нашли», – рассказал внук найденного недавно красноармейца Алексей Зюзев.
Сегодня он присутствовал на мероприятии в качестве почетного гостя, и несмотря на то, что говорить ему было тяжело, он высказал слова благодарности поисковым отрядам.
«У нас была совместная международная экспедиция, с отрядами со всей России и Беларуси. Сложность была в том, что это была даже не братская могила, фашисты заставляли военнопленных сбрасывать останки наших бойцов в яму и позже ее заравняли. Была проведена большая аналитическая работа и мы нашли это место», – рассказала участница поискового отряда «Татнефть поиск» Альметьевск, нашедшая медальон Алексея Зюзева Миляуша Котенкова.
Так же на мероприятии можно было увидеть большое количество молодежных поисковых отрядов.
«Данное мероприятие уже давно приобрело формат ежегодной традиции в предверии 9-ого мая. Так же это обозначение начала посикового сезона, ребята снова разъедутся на все лето. Результаты их трудов мы можем видеть уже сегодня, еще один герой обретет покой», – рассказала заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Айгуль Сабирова.
С одним из ребят-поисковиков удалось пообщаться сегодня корреспонденту «Татар-информа».
«Выезжаем в Волгоградскую область, республику Беларусь, Любань. Для меня поисковая деятельность – дело чести, нечто сакральное», – признался участник поискового отряда «Кадет» города Набережные Челны Иван Дорофеев.
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