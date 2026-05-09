«Это дань памяти великим героям и единение нашего народа»: как в Казани прошел «Бессмертный полк»

Сегодня по Казани прошел «Бессмертный полк». Шествие, вопреки опасениям, состоялось в режиме офлайн. Истории воинов с портретов, которые с гордостью пронесли казанцы, – в репортаже «Татар-информа».





«Это дань уважения героям, которых нет с нами»

Одним из главных событий празднования Дня Победы в Казани стало шествие «Бессмертного полка». Колонны начали формироваться на улице Карла Маркса в первом часу дня, задолго до начала шествия. На тротуарах дежурили полицейские, медработники, а также волонтеры Победы, к которым участники акции обращались по всем интересующим их вопросам.

Из установленных колонок звучали любимые всеми песни военных лет, участники шествия хором подпевали.

На «Бессмертный полк» пришли сегодня и стар и млад. Здесь собрались очень разные люди, но всех их объединяло то, что все они – наследники великого поколения победителей. О том, с какими чувствами они пришли сегодня, чтобы принять участие в шествии, и что бы они сказали своим героям, если бы те были живы, узнавал корреспондент «Татар-информа».

В этом году уже ставший традиционным «Бессмертный полк» прошел в привычном формате – акция собрала порядка 130 тысяч участников. В колонне с портретом своего дяди Галимзяна Минниханова прошел и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Дядя ушел на фронт в возрасте 19 лет, участвовал в ожесточенных боях под Москвой, погиб смертью храбрых 15 декабря 1941 года.

Среди участников «Бессмертного полка» было много известных татарстанцев.

«Сегодня я принесла два портрета. На первом – Ахмед Чумарин, брат моей бабушки. Он погиб в 1944 году при форсировании Днестра в Молдавии. Там он захоронен в братской могиле. На втором – мой дедушка, писатель Абдурахман Абсалямов. Он прошел всю войну. Воевал в Карелии и на Дальнем Востоке. Был разведчиком, командиром минометного расчета морской бригады, а потом – военным корреспондентом», – рассказала главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова.

Именно после Великой Отечественной войны в творчестве Абдурахмана Абсалямова появилась врачебная тема. Она прошла лейтмотивом через романы «Газинур» и «Белые цветы», давшие название одноименному конкурсу в сфере медицины в Татарстане «Ак чэчэклэр».

«Участвовать в акции важно, поскольку именно здесь ощущается единение нашего народа. Это своего рода знакомство с героями, которых нет с нами, дань уважения им», – уверена Альбина Абсалямова.

На фронте Абдурахман Абсалямов – знаменитый писатель – получил тяжелые ранения, которые не позволили ему увидеть свою внучку.

«Мы живем намного легче, чем наши отцы и деды, мы обязаны отдать им дань памяти»

«Я пришел на акцию, поскольку здесь чувствуешь гражданское общество. С радостью осознаешь, что люди помнят подвиги своих предков. Нужно обязательно проходить этот небольшой путь. Мы живем намного более легкую жизнь, чем была у наших отцов и дедов, поэтому надо отдать им дань памяти», – рассказал заслуженный архитектор России и Татарстана Герман Бакулин.

Герман Бакулин пришел на шествие с портретом своего тестя Алексея Григорьева. Он был стрелком-радистом на бомбардировщике Ил-2. В самом начале войны он получил тяжелое ранение: во время прыжка с парашютом в него попала пулеметная очередь. Пришлось ампутировать ногу.

«Тесть рассказывал о том, насколько важна дисциплина и исполнение приказов командования. Его конкретной обязанностью была установка баллона для системы пожаротушения самолета. Его самолет ни разу не загорался во время тяжелейших боев, тогда как многие летчики пренебрегали этой операцией и сгорали», – вспоминает Герман Бакулин.

«Если бы дед был жив, я пригласил бы его в школу на урок мужества»

«Мой дед по отцовской линии, Гатаулла Хабибуллин, прошел всю войну. К счастью, вернулся с фронта, а затем работал директором фабрики национальной обуви. Дожил до 84 лет», – рассказал директор 31-й школы Казани Айрат Гатауллин.

Про войну, как и многие ветераны, Гатаулла Хабибуллин рассказывать не любил.

«Если бы дед был жив, я бы приглашал его в школу на уроки мужества, чтобы он рассказывал про войну. К сожалению, сегодня ветеранов, которые могут прийти в школы, очень мало», – констатировал директор 31-й школы.

Сегодня в учебных заведениях не забывают о патриотическом воспитании подрастающего поколения. Школьники чтут память героев той страшной войны и помогают тем, кто сегодня выполняет свой долг в зоне СВО. Айрат Гатауллин отметил, что его школа регулярно отправляет гуманитарную помощь бойцам. За два года было организовано десять отправок.

«В этот день мы вспоминаем прошлое, грустим, но гордимся своими дедами, а главное – хотим, чтобы все боевые действия на Земле закончились. В школе мы регулярно обновляем стенд с именами отцов учеников – участников СВО. Каждый год мы надеемся, что этот стенд делаем в последний раз», – заключил Айрат Гатауллин.

«Отец был бы горд, что страна так масштабно отмечает День Победы»

Фарида Мусина пришла на шествие с портретами трех родственников.

Кадыр Галиуллин – десантник, погиб в феврале 1945 года в венгерском городе Эстергом.

– десантник, погиб в феврале 1945 года в венгерском городе Эстергом. Гумер Галиуллин – его сын. Отучился на ветеринара, отправился на фронт и погиб на территории Украины в 1943 году. Ему было всего 19 лет.

– его сын. Отучился на ветеринара, отправился на фронт и погиб на территории Украины в 1943 году. Ему было всего 19 лет. Бари Мусин был летчиком. Его сбили, но он попал к белорусским партизанам. Был ранен – пуля застряла прямо у его сердца, он проносил ее в груди до конца жизни.

«Я хожу на «Бессмертный полк» каждый год. Хорошо, что в этом году он все же состоялся. Было много слухов, что не будет. Наш президент Владимир Путин – большой молодец. Он дал понять, что те, кто посягнет на наш священный праздник, получат невиданный доселе отпор», – сказала Фарида Мусина.

Отец Елены Качушкиной-Тюриной, Виктор Тюрин, служил в пехоте и прошел всю войну. Он учился в КАИ, но в 1942 году был призван на фронт. После войны доучился, женился и работал инженером-конструктором.

«Я была совсем маленькой, когда он умер. По словам мамы, он не очень любил рассказывать о войне, но какими-то воспоминаниями делился. Например, я знаю, что он участвовал в тяжелых боях в болотистой местности при освобождении Белоруссии. Победу встретил в Чехословакии и участвовал в восстановительных работах», – рассказала Елена.

Гвардии старший лейтенант Виктор Тюрин был награжден двумя орденами Красной Звезды, а также несколькими медалями.

«Я думаю, сегодня он был бы горд, что страна так масштабно отмечает этот праздник. Я считаю, что в этот день есть повод для радости и, конечно, для слез. Все-таки 27 миллионов граждан нашей Родины погибли в те страшные годы», – отметила Елена.

«Нам нужно жить дальше и чтить их память»

Немного поодаль колонн стояли супруги Жандаровы, в руках у них был портрет сына.

«Ярослав служил в батальоне "Тимер". Как только началась специальная военная операция, он отправился на Донбасс добровольцем – он думал об этом еще с 2014 года», – рассказала Людмила Жандарова.

Боец управлял дроном-разведчиком. Он погиб 27 июля 2023 года в Запорожье.

«Мне рассказывали, что по тому месту, где он находился, бил танк. Восемь часов сослуживцы сидели под обстрелом и не могли забрать тело Ярослава. Оказалось, что осколок зашел в его сердце там, где его не прикрывал бронежилет», – рассказала мама героя.

Посмертно Ярослав Жандаров был удостоен ордена Мужества.

«Третий год с мужем мы ходим на акцию с портретом сына. Наша боль не утихает. Наши мальчики пошли туда для того, чтобы не было больше детских слез и слез матерей. Нам нужно жить дальше и чтить их память. Сыночек с нами, просто он далеко, не может позвонить, ведь связи нет. Мы ждем этого звонка», – сказала Людмила.

Голос мамы героя дрожал, а в глазах блестели слезы, которые она мужественно сдерживала.

«Семью мучили каратели»

Среди флагов России и Знамен Победы над толпой вдруг взмыл флаг Белоруссии. Его держал в руках Артур Василевицкий. Мужчина родился в белорусском городе Пинск, но всю сознательную жизнь прожил в Казани.

«На этих портретах – Анастасия Дудинская и Иосиф Крюк. Мои бабушка и дедушка были белорусскими партизанами. Моя мама родилась в партизанском отряде», – показал на фотографии Артур.

Дед несколько раз ходил в боевые походы против частей вермахта. Бабушка помогала перевязывать раненых, лечила детей, а еще она научилась варить мыло.

«Деда я не застал. Знаю, что его семью мучили каратели из Прибалтики за помощь партизанам. Младшую сестру изнасиловали, привязали к саням и по всей деревне тащили на веревке. А вот бабушку я видел. К слову, она была 13-м ребенком в семье, почти все из них – ветераны войны и долгожители», – рассказал Артур.

Мужчина уверен: без подвига того великого поколения ни России, ни Белоруссии сегодня бы не было. Победа далась ценой огромных потерь и спустя годы зверского террора врага.

«Мой отец запомнил на всю жизнь, что такое бомбежка. В самом начале войны в Белоруссии при эвакуации около полумиллиона мирных жителей скопились на переправе. Немецкий самолет атаковал их. Отец видел, как бомбы рвут людей. Он онемел и не разговаривал до семи лет», – сказал Артур Василевицкий.

«Бессмертный полк» двинулся – к Казанскому Кремлю шел, казалось бы, нескончаемый поток людей. Громогласное «ура» участников шествия слышал, пожалуй, весь центр города. Над толпой плыли цветы, флаги и портреты, портреты, портреты…