«Это ценное удобрение»: Россельхознадзор ответил на жалобы жителей Маевки на сброс навоза

На неприятный запах с соседнего поля, на которое местная птицефабрика выбросила птичий помет, жители деревни Маевка Зеленодольского района Татарстана пожаловались в Министерство экологии РТ, а также в Росприроднадзор и Россельхознадзор. Люди опасаются, что весной отходы загрязнят грунтовые воды, попадут в заповедное Раифское озеро, реку Сумку и Волгу.

«Навоз под предлогом удобрения [почвы] вывозит на наши земли фабрика в Больших ключах, которая разводит индеек. Уже вывезли более 80 „КАМАЗов“. Это не только помет, но и остатки костей индюшек, которые привлекают кабанов и лис. Навоз не перепрел, по весне это всё потечет с талыми водами в соседнюю речку Сумку, на территорию Раифы и попадет в Волгу», — рассказала «Татар-информу» жительница Маевки Рамзия Закиева.

Собеседница агентства отметила, что местных жителей беспокоит сильный запах, который доходит с полей рядом с деревней. А еще они боятся, что помет может быть заражен птичьим гриппом, который в прошлом году был выявлен на фабрике. Люди решили преградить дорогу грузовикам с навозом, и им это удалось. Жалобу они направили в республиканское природоохранное ведомство.

«Поступило обращение граждан о сбросе навоза от птицефабрики в Зеленодольском районе Татарстана. Инспекторами был осуществлен выезд на место для уточнения координат и категории земельного участка. Данный земельный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения. В связи с этим сведения о нарушениях направлены в Россельхознадзор», — сообщили в Минэкологии.

В свою очередь в Управлении Россельхознадзора по РТ заявили, что отходы не представляют опасности, а, напротив, являются ценным удобрением.

«Навоз вывозится с агрофирмы „Индейка“, где выращиваются индюки. Установлено, что это трехлетний перепревший навоз после биотермического обеззараживания. Он вывозится на поле, это ценное органическое удобрение. Птица в хозяйстве выращивается на подстилке, для этого применяются древесные опилки. Все необходимые лабораторные исследования сделаны, анализы чистые, болезнетворные микроорганизмы и вирусы отсутствуют», — заверил государственный инспектор отдела госветнадзора Управления Россельхознадзора по РТ Марат Шамсутдинов.

Он отметил, что изначально фабрика планировала вывезти 15 тыс. тонн навоза, но из-за недовольства людей сейчас работы приостановлены. В дальнейшем навоз на поле будет собран в бурт (хранилище в виде вала), который закроют полиэтиленовой пленкой. Около бурта сделают канавки, чтобы по весне талые воды не растеклись далеко.

«Весной, после таяния снега, когда техника сможет работать, ценное органическое удобрение будет занесено в почву», — добавил Шамсутдинов.

Однако местные жители утверждают, что навоз на почву сброшен свежий, а не перегнивший. К идее с полиэтиленом они тоже относятся скептически.

«Трудно представить, сколько нужно полиэтилена, чтобы закрыть такую огромную кучу. Потом этот полиэтилен никто не соберет, он разлетится по всей округе — полю, лесам и озерам», — уверена Рамзия Закиева.

Фото и видео предоставлены местными жителями.