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«Это было очень трогательно»: боец СВО рассказал о помощи сельчан
Специальная военная операция идет уже больше года, и бойцы из Высокогорского района РТ возвращаются в отпуск — кто в первый, кто уже во второй раз. Встречают их как героев не только родственники, но и все соседи, друзья и знакомые.
Боец с позывным Шматко побывал в отпуске в родном Березкинском сельском поселении. Здесь он рос и знает каждого жителя, поэтому отъезд мужчины каждый воспринял лично. Но больше всего, конечно, переживали родственники. Тетя бойца призналась, что провожали его с тяжелым сердцем.
«На СВО нельзя говорить по телефону, мы узнаем вести друг от друга. Он всегда старается передавать нам хорошие новости, говорит, что все в порядке. Оба бойца, которые сейчас на СВО, стараются нас не тревожить», — говорит Зульфия Шайхиева.
Женщины помогают бойцам больше года. Работают каждый день, в две смены — после обеда и вечером. Плетут маскировочные сети, готовят лапшу, покупают необходимые для фронта вещи. Говорят, что делают работу от всей души и уже не делят свою помощь на знакомых и незнакомых бойцов.
«Наших солдат мы ждем с нетерпением, чтобы они возвращались с победой. И когда они пришли в отпуск, конечно, нам тоже очень тяжело встречать их. И возвращаются пока не навсегда ведь, им надо вернуться обратно», — рассказал директор березскинского Дома культуры Гульнара Хидиатуллина.
В отпуске Шматко навестил всех своих друзей, родственников, учителей. Он поблагодарил каждого, кто помогает бойцам.
«С моей деревни, когда масксети прислали, это было очень трогательно. Спасибо тем, кто помогает на СВО, — говорит боец. — Спасибо хочу сказать главе районе, замглавы района и волонтерам тоже, всё отправляют, всё доходит, всё получаем, у всех всё есть».
Боец уже отправился в зону СВО, но он точно знает, что здесь, в тылу, его поддерживают и ждут.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Галии Ильдаровой.
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