«Это было мое самостоятельное решение»: как проходит вакцинация детей в Татарстане

В Татарстане началась вакцинация подростков от коронавируса. Первая партия вакцины «Спутник М» поступила в Городскую детскую поликлинику №6 Казани на этой неделе – всего доставили 50 доз. Сделать прививку могут дети от 12 до 17 лет с согласия родителей и только на добровольной основе. Корреспонденту ИА «Татар-информ» удалось побывать в поликлинике и пообщаться с подростками, которые решили сделать вакцину.

По словам врачей, желающих привиться среди детей не мало, поскольку с появлением новых штаммов коронавируса они стали заметно чаще болеть Covid-19, причем зачастую в тяжелой форме и с ярко выраженными симптомами.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Я сама врач, я знаю, как протекает это заболевание, какие бывают последствия. И, раз имеется способ его предотвратить, хотелось бы, чтобы дети тоже сделали прививку. Я сама вакцинировалась, поэтому хочу, чтобы это сделал и мой ребенок, и ему не пришлось переносить болезнь в тяжелой форме и сталкиваться с тяжелыми последствиями», – поделилась заместитель главврача Фарида Габдулхакова.

По ее словам, процедура проходит также как у взрослых: сначала обязательный осмотр у врача-педиатра, после уже работа с родителями. Врач берет письменное добровольное согласие и отвечает на вопросы.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Одиннадцатиклассницу Свету уговаривать сделать прививку не пришлось. По ее словам, поставить вакцину было ее самостоятельным решением, которое поддержали родители.

«Это в первую очередь мое здоровье. Ходит коронавирусная инфекция, очень важно защищаться всеми возможными способами. Маски, конечно, помогают, но вакцина также необходима», – поделилась девушка.

Перед вакцинацией Света зашла в медкабинет, где ее осмотрел врач. Девушке измерили давление, температуру и сатурацию. Это обязательный пункт – ведь у вакцины есть и противопоказания – это аллергические реакции, симптомы ОРВИ, аутоиммунные заболевания и хронические заболевания в стадии обострения.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Кроме того, врачи предупреждают: после прививки у ребенка может незначительно подняться температура, как и от любой другой вакцины. Рекомендации – следить за состоянием и первые пару дней стараться минимизировать физическую активность. Если через 2-3 дня симптомы не проходят, необходимо обратиться к дежурному врачу.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Вакцинироваться дети с 12 до 17 лет от новой коронавирусной инфекции могут в детских поликлиниках. Проводится процедура препаратом «Спутник М», специально разработанным именно для детей. Вакцина представляет собой облегченный в пять раз вариант «Спутник-V». Данной концентрации достаточно для выработки нужного для защиты уровня антител.

Препарат тоже двухкомпонентный, через три недели после первой прививки необходимо снова посетить врача-педиатра перед введением второго компонента.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Записаться на прививку можно через портал Госуслуг или просто прийти в поликлинику к дежурному педиатру. До 15 лет присутствие и согласие родителей строго обязательно. А вот с 15 лет ребенок может самостоятельно принять решение о вакцинации.