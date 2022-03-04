«Это было ужасно, я не могла дышать»: Пациенты «красной зоны» РКБ все еще борются с Covid

Covid-ограничения потихоньку ослабляют, заболеваемость повсеместно снижается, но коронавирусная инфекция продолжает поражать тех, чьи организмы предрасположены к тяжелым его формам. О том, как сон заставил лечь в больницу, о кошмаре от нехватки воздуха, о горячем желании выздороветь, чтобы жить в 91 год «Татар-информу» рассказали пациенты РКБ.

Коронавирусная инфекция продолжает поражать тех, чьи организмы предрасположены к тяжелым его формам Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Covid сбавляет обороты, однако медики напоминают – и «омикрон», и «дельта» все еще циркулируют и вряд ли исчезнут совсем в ближайшее время. А потому, не стоит забывать о том, как тяжело можно заболеть, если не предпринять все необходимые меры предосторожности – не сделать вовремя прививку, не носить маску, пренебрегать дистанцией.

«Бабушка во сне указала дорогу в РКБ»

Пациент госпиталя Камиль Ильясов – бывший военный, рассказал, что ныне он – первый вице-президент всероссийской студенческой федерации каратэ в РТ, имеет пятый дан по этому боевому искусству, ему много приходится разъезжать по России и организовывать соревнования. Он считает, что подхватил коронавирус в одной из таких поездок.

Неожиданно, но резко поднялась температура до 37,5. Камиль принял жаропонижающие, на восемь часов болезнь, будто бы, отпустила. Но потом вновь температура поднялась на этот раз до 38,5 градусов, он начал откашливаться кровью, кровь пошла из носа, начала заливать горло. По словам Камиля, когда-то его контузило, после этого появились проблемы с сосудами. Температура все ползла вверху, поднялась выше 39, Камиль вызвал скорую.

Камиль Ильясов: «Первый раз заболел Covid. Я к этому очень скептически относился, я занимаюсь единоборствами столько лет, работаю с дыханием, антисептики и все такое – предохраняюсь» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Слабость почувствовал сильную, испугался. В скорую помощь обратился – оказалось, у меня Covid. Все эти годы держался, болезни не было. Все переболели, я единственный не болел, но так получилось, что зацепилось. Но здесь классная больница», – рассказал спортсмен.

Камиля привезли в РКБ, тест на коронавирус был положительным, КТ показало 2% и 7% поражения легких. Врачи сказали, что можно лечь в больницу, можно лечиться дома. Камиль поехал домой.

«Ночью бабушка снится: «Не, давай, давай обратно». К утру в машину и сюда приезжаю, и мне говорят, что у меня был кризис. И если бы я за те сутки здесь не оказался, то тромбообразование у меня остановить не смогли бы, это врач мне сказала Альфия Внировна. Еще сутки и ничего нельзя было бы сделать», – добавил собеседник.

Камиль Ильясов уверен, что его спасло «шестое чувство», ведь, когда он обратился в первый раз, кровь была слишком жидкая, но за следующие сутки ситуация кардинально изменилась. Поражение легких увеличлось до 17% и 10%.

«Первый раз заболел Covid. Я к этому очень скептически относился, я занимаюсь единоборствами столько лет, работаю с дыханием, антисептики и все такое – предохраняюсь. Видимо все-таки «иммуннка», вымотался», – добавил он.

Камиль очень благодарен медикам РКБ.

«Мы их всех любим. Они о нас заботятся, они очень хорошие, у меня одни только хорошие слова. Отличные врачи, медсестры, санитарочки» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы их всех любим. Они о нас заботятся, они очень хорошие, у меня одни только хорошие слова. Отличные врачи, медсестры, санитарочки – бригада профессиональная. Все девчонки, мальчишки. Мне, честно, очень понравилось здесь», – отметил Ильясов.

Сейчас Камиль готовится к выписке, вот-вот состоится важный чемпионат, к нему он хочется уже придти в себя и набрать форму.

«Я не могла дышать, а меня подняли на ноги за шесть дней»

Во время встречи с корреспондентом «Татар-информа» Фирдания Шамсиева радостно собирала вещи, это, по ее словам, был счастливый день выписки – день победы над коронавирусом.

«Так получилось, что я заболела. Но слава богу, спасибо врачам, которые нас подняли на ноги в течение шести дней», – рассказала Фирдания.

Началась болезнь с сильного кашля, пять дней женщина лечилась дома, наблюдалась у врача в поликлинике. Но коронавирус не отступил.

У Фирдании Шамсиевой болезнь началась с сильного кашля, пять дней женщина лечилась дома, наблюдалась у врача в поликлинике. Но коронавирус не отступил Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Потом я не могла дышать. Очень сильно жгло все в груди, под лопатками. Такие боли…», – рассказала пациентка РКБ.

Муж Фирдании более вместе с ней, но через пять дней лечения дома – выздоровел. А женщине все труднее было терпеть боль. Она попросила отвезти ее в больницу. Супруг привез ее в РКБ.

В приемном покое Фирданию Шарафелисламовну обследовали и госпитализировали. Врачи РКБ диагностировали у нее двухстороннюю вирусную пневмонию, одно легкое поражено было на 5% второе – на 2%.

«Но это было что-то. Я дышать не могла», – рассказала женщина.

Женщина рассказала, что ей делали и уколы, капельницы, лечили таблетками. Врачи и медсестры проводили множество манипуляций, чтобы пациентке стало лучше, за что она безмерно благодарна всем сотрудникам Covid-госпиталя.

Фирдания посоветовала татарстанцам при появлении первых симптомов сразу начинать лечиться, ведь в противном случае болезнь прогрессирует, человеку быстро становится хуже.

«Я прошла через страх. Я думала все – хана…», – поделилась Фирдания Шамсиева.

Но в момент нашей встречи женщина уже улыбалась, ждала мужа, который должен был подъехать за ней вот-вот и забрать ее домой.

Прощаясь, Фирдания крепко обняла и поблагодарила своего врача Анастасию Никитину. Она уверена, что осталась жива только благодаря медикам.

Прощаясь, Фирдания крепко обняла и поблагодарила своего врача Анастасию Никитину Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

91-летняя пациентка

Соседка Фирдании по палате поступила в госпиталь недавно. Ей 91 год.

«Самочувствие очень шаткое сейчас. Была у меня и температура высокая и самочувствие плохое», – рассказала Галина Царева о том, как начиналась болезнь.

В госпитале выяснили, что у женщины поражены легкие.

«У нас вся семья заболела, сын и сноха остались дома, а меня положили. Тяжелее, видимо, проходит…», – рассказала Галина Васильевна.

Врачи обращают внимание, что чаще всего возрастные пациенты попадают в инфекционный госпиталь, пообщавшись со своими родными и близкими, ведь сами они редко выходят из дома. Именно поэтому, настаивают медики, очень важно пожилых родственников вакцинировать от коронавирусной инфекции. Риск заразиться снизится, а болезнь, если и настигнет, то будет протекать в более легкой форме.

«В моей жизни много было событий интересных – не переписать. Операций много перенесла разных. Держалась, держалась... Сейчас осталось еще подержаться чуть-чуть, и домой вернуться здоровой», – поделилась Галина Васильевна.

Настрой 91-летней пациентки боевой, желание выздороветь у нее не в пример многим молодым пациентам госпиталя.

Уходя, желаем ей крепкого здоровья и победы над Covid. В ответ она сказала: «Ваши бы слова да Богу в уши».

«Омикрон» протекает легче, но те пациенты, кому пришлось столкнуться с тяжелой формой течения этого штамма, лечению поддаются сложнее Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Омикрон» бывает и на больничной койке

Пациенты попадают в стационар и с, казалось бы, безобидным «омикроном».

«Про “омикрон” говорят, что он якобы легче протекает, – нет. Мы не видим процесса в легких, но мы видим, что при сопутствующих заболеваниях пациенты ухудшаются при Covid-19. И это мнимое “в легких нет изменений”... Изменения есть во всем организме при “омикроне”, то есть он усугубляет все заболевания, которые есть у пациента», – рассказал завудущий отделением реанимации и интенсивной терапии Covid-госпиталя РКБ Ильдар Муслимов.

Медики «красной зоны» объяснили нам, что «омикрон» протекает легче, но те пациенты, кому пришлось столкнуться с тяжелой формой течения этого штамма, лечению поддаются сложнее.

Да и «дельта» не исчезла, пациенты с тяжелыми поражениями легких по-прежнему есть, а потому, говорят врачи, нужно принять все меры, чтобы не подвергать себя опасности.