«Это были настоящие бизнесмены»: взлет и падение древних торговых городов Татарстана

Тур «По следам караванов» пока прошел в тестовом режиме для представителей СМИ. В полном режиме его планируют запустить уже в мае-июне текущего года.

Когда-то давно здесь кипела торговля и прибывали судна для разгрузки товара. Сейчас же нет даже намека на древний город Джукетау Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Джукетау – торговый центр с зарытыми кладами

Первой точкой нового туристического маршрута стало городище Джукетау в Чистопольском районе Татарстана. Оно расположено очень удачно для торговли с точки зрения логистики благодаря реке Каме, которая давала выходы ко многим крупным торговым путям.

Правда, сейчас на месте расположения древнего города без экскурсовода делать нечего. Там когда-то давно кипела торговля и прибывали суда для разгрузки товара. Сейчас же нет даже намека на древний город. Это большой холм с оврагами вокруг, где, однако, открывается прекрасный вид на Каму, а также продолжаются археологические раскопки.

«Во время раскопок на месте городища были обнаружены клады. Самый известный из них найден в 1924 году и передан в Национальный музей Татарстана. Там содержались золотые браслеты, броши, украшения из золота, жемчуга, хрусталя и многое другое», – рассказывают экскурсоводы.

Это большой холм с оврагами вокруг, где, однако, открывается прекрасный вид на Каму, а также продолжаются археологические раскопки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме удачного расположения у Джукетау было и еще одно неоспоримое преимущество – большие площади плодородной земли, что позволяло им получать огромные доходы от продажи зерна.

«Джукетау был центром торговли. На основании исследований за речкой Килевка находилось торговое место, чем-то похожее на "Ага-базар" Болгара. Также здесь располагались посады, металлургические, гончарные, кузнечные мастерские. Кроме того, здесь было 12 хлебных пристаней. И не просто вывозили зерно и другие культуры, которые здесь очень хорошо росли, но и обрабатывали на более чем 60 мельницах. Это были настоящие бизнесмены, которые кормили половину территории современной России», – отметил экскурсовод.

На территории древнего городища, как раз на месте, где когда-то была крепость, в 80-е годы прошлого века построили элеватор для зерна Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При этом «хлебная» тема до сих пор остается даже с уже погребенным под землей Джукетау. Дело в том, что на территории древнего городища, как раз на месте, где когда-то была крепость, в 80-е годы прошлого века построили элеватор для зерна, который работает до сих пор. Тогда еще территория не была охраняемой, а сейчас убрать оттуда сооружение очень сложно.

Единственной видимой достопримечательностью остался вековой дуб, куда съезжаются молодожены, чтобы загадать желание.

Единственной видимой достопримечательностью остался вековой дуб, куда съезжаются молодожены Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Закат Джукетау случился в первой половине XV века. На город с разных сторон часто набегали войска Болгара, Древней Руси и разбойников, кроме того, во время своих военных походов Тамерлан разрушил большинство караванных путей. Люди покинули насиженное место и в большинстве своем отправились в Казань.

После экскурсии по месту городища туристов тура «По следам караванов» ждет и посещение «наследника» Джукетау Чистополя. В судьбе этого города также большую роль сыграли купцы и торговля. Так, в Музее истории города можно посетить целое театрализованное представление, где об экспонатах будут рассказывать персонажи из XIX – начала XX века.

В Чистополе туристов ждет особенное чаепитие в музейном сувенирном музее Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Затем туристов ждет особенное чаепитие в музейном сувенирном музее, где специально для тура был воспроизведен старинный рецепт фирменных чистопольских пряников.

Пик торгового развития Биляра пришелся на XI век Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Биляр – место, куда вели все пути»

Следующей локацией двухдневного тура «По следам караванов» стал город Биляр в нынешнем Алексеевском районе, пик торгового развития которого пришелся на XI век. История прихода сюда экономического развития здесь не менее интересна. Во второй половине X века начинаются конфликты между Волжской Булгарией и Древней Русью из-за территорий около реки Оки. Из-за этого торговые караваны вынуждены сменить маршруты. В новой траектории одним из ключевых мест стал именно Биляр, где проходил Великий шелковый путь, Янтарный путь и многие другие известные маршруты, рассказал директор Билярского музея-заповедника Зуфар Шакиров.

Зуфар Шакиров: «Чтобы отвести от конфликтов торговые пути, экономический центр был перенесен в Биляр. Все пути вели сюда» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Чтобы отвести от конфликтов торговые пути, экономический центр был перенесен в Биляр. Все пути вели сюда. К тому же в этих краях замечательные плодородные почвы. По данным исследований, в XIX веке именно здесь был самый богатый урожай без добавления минеральных удобрений. Основу экономики составляло именно земледелие», – рассказал он.

При этом есть и археологические доказательства активной торговли в Биляре, причем со странами довольно далекими. Большая выборка находок расположена в местном музее, который предстоит посетить участникам тура. Там и древние украшения, и орудия труда, драгоценности, осколки керамики и многое другое, что говорит о высоком уровне благосостояния жителей города.

Большая выборка находок расположена в местном музее, который предстоит посетить участникам тура Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если мы даже говорим о рационе жителей Биляра, то здесь находили кости таких рыб, которые стояли очень дорого по тем временам. Это говорит об уровне их благосостояния. Женщины носили золотые височные кольца. Это тоже очень дорогое украшение. Судя по данным исследований, Биляр можно назвать самым богатым городом в регионе в то время», – пояснил Шакиров.

Падение Биляра также несло военный характер. Он был разрушен во время похода хана Батыя на Волжскую Булгарию в XIII веке. Позже поселение возродилось, но было уже не огромным торговым мегаполисом, а осталось маленькой деревней.

Сегодня на всем Билярском городище можно увидеть руины местной мечети, самой древней в регионе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня на всем Билярском городище сильно увидеть лишь оборонительные насыпи и руины местной мечети, самой древней в регионе и на момент постройки в Средние века – самой большой в Евразии.

Но одной из главных и известных достопримечательностей Биляра остается местный святой ключ. По словам Зуфара Шакирова, это место намаливали более 3 тыс. лет, а для лечения использовали не только воду, но и местную глину.

Но одной из главных и известных достопримечательностей Биляра остается местный святой ключ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В этой воде очень много микроэлементов, она проходит через бентонитовые глины, очень хорошо очищается. Сейчас здесь обычно все проходят через обряд обливания. Это такое испытание, когда ты должен сам набрать воду, облиться, а затем подняться на лестницу из 400 ступеней и завязать наверху веревочку», – сообщил экскурсовод.

Однако он призвал будущих туристов завязывать веревочки на железном заборе наверху, а не на живых деревьях, чтобы не вредить природе.

Третьим городом в туре «По следам караванов» стал Великий Болгар Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Болгар: столица Золотой Орды, уничтоженная и восставшая из пепла

Третьим городом в туре «По следам караванов» стал Великий Болгар. Город всегда был крупной торговой артерией, так как располагался на месте впадания Камы в Волгу. Историю города можно условно разделить на два периода: монгольский и ордынский.

Первый разгром города произошел во время похода хана Батыя в XIII веке, когда пал и Биляр. Однако Болгар смог возродиться и даже стал первой столицей Золотой Орды, именно здесь чеканили первую ордынскую монету, сообщил краевед Марк Шишкин.

После первого разгрома Болгара в XIII веке город смог возродиться и даже стал первой столицей Золотой Орды, рассказал Марк Шишкин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«С севера сюда приходили для торговли янтарь, меха, воск, кроме того, Болгар стал точкой торговли оружием из разных концов света. С одной стороны сюда привозили клинки с Востока, а с Запада европейские прямые тяжелые мечи», – рассказал он.

Золотым периодом для Болгара стал ордынский период, когда сюда свозились все богатства, добытые в походах.

Переломным моментом стал поход Федора Пестрого в первой половине XV века. После того разгрома жители начали покидать Болгар и вся основная жизнь перетекла в Казань, заключил Шишкин.

Сегодня Болгар представляет собой объект мирового наследия, широко известен в разных странах и входит в список наследия ЮНЕСКО Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В это время распалась Золотая Орда, с разных сторон все начали драться за власть. К тому же город пережил эпидемию чумы. Но сказать, что город в этот момент погиб, тоже некорректно. Небольшие поселения здесь были и в период Казанского ханства», – рассуждает эксперт.

Сегодня же Болгар представляет собой объект мирового наследия, широко известен в разных странах и входит в список наследия ЮНЕСКО. Здесь расположены музей, Белая мечеть и многое другое.

В Музее Корана располагается самое большое издание в мире весом 500 килограммов с позолоченными страницами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В частности, туристы получают возможность в рамках тура «По следам караванов» посетить Музей болгарской цивилизации и Музей Корана, где располагается коллекция книг на разных языках, а также самое большое издание в мире весом 500 килограммов с позолоченными страницами. Оно занесено в Книгу рекордов Гиннесса.