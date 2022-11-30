«Важно не только закупать азербайджанскую продукцию, но и быть представленными здесь»

Татарстанская делегация во главе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым два дня пробыла в Азербайджане. Своими наблюдениями по поводу визита татарстанцев в восточную страну с «Татар-информом» поделился руководитель представительства Россотрудничества в этой республике, наш земляк Ирек Зиннуров.

Ирек Зиннуров: «Между Азербайджаном и Татарстаном исторически сложились хорошие отношения. Не только вертикальные, но и горизонтальные, межрегиональные, связи тоже важны» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С Россией товарооборот вырос, а с Татарстаном — упал

Ирек Хайдарович, как вы оцениваете взаимоотношения нашей страны с Азербайджаном? Нам есть что укреплять? И какую роль в этом может сыграть Татарстан?

Отношения с Азербайджанской Республикой у России всегда были и, надеюсь, останутся дружественными. Не случайно наши лидеры — Владимир Владимирович Путин и Ильхам Гейдар оглы Алиев — в феврале этого года подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве (декларация о союзническом взаимодействии, приуроченная к 30-летию установления дипломатических отношений, — прим. Т-и). Работа идет и с российскими регионами, в том числе с Татарстаном. У нас есть представительство в Азербайджанской Республике.

Владимир Путин и Ильхам Алиев в феврале этого года подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве Фото: kremlin.ru

Между Азербайджаном и Татарстаном исторически сложились хорошие отношения. Не только вертикальные, но и горизонтальные, межрегиональные, связи тоже важны. Мы во многом близки в плане экономики, бизнеса, культурного обмена.

Но не все так безоблачно. К примеру, товарооборот между Татарстаном и Россией за последние годы вырос, а с Татарстаном, наоборот, упал.

Почему так произошло?

Сказался ряд причин. В том числе пандемия.

Кажется, ситуация начала выправляться. Было озвучено, что если по итогам прошлого года татарстано-азербайджанский товарооборот превысил 70 млн долларов, то уже первое полугодие 2022 года продемонстрировало его рост больше чем в два раза — до 60 млн долларов.

Как бы то ни было, важно не только закупать азербайджанскую продукцию, но и быть представленными здесь. Поэтому, наверное, сейчас такая потребность в этом визите и возникла.

В Азербайджан приехало много представителей бизнеса. Состоялись их встречи с руководителями торгового представительства России в Азербайджанской Республике и Российского экспортного центра. Была и общая встреча со мной.

На этой встрече мы в том числе рассказывали о возможных точках входа. То есть говорили о том, как правильно бизнес может начать работу в Азербайджанской Республике. Имеются в виду юридические аспекты. Это же другое государство, есть свои особенности.

Какие положительные моменты двустороннего сотрудничества вы уже можете отметить?

Между Азербайджанской Республикой и Россией подписан целый ряд совместных документов. В них содержится много плюсов для бизнеса. Например, товары, которые изготовлены в РФ, здесь не облагаются налогом. Наша продукция выгодна для азербайджанского рынка, так как в связи с этим она априори дешевле. Этим надо пользоваться.

«Меня, например, удивило то, что практически все мусорные ящики в Баку произведены в нашей республике. А рынок здесь большой» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Практически все мусорные ящики в Баку произведены в Татарстане

Из чего складывался товарооборот? Что традиционно наши страны друг у друга приобретали?

Много чего, начиная с продукции сельского хозяйства и заканчивая промышленным производством. Например, теми же холодильниками, которые выпускают у нас в Зеленодольске. По большому счету все, что производится в Татарстане, мы можем реализовывать здесь.

То есть татарстанскую продукцию в Азербайджане можно встретить?

Да. Меня, например, удивило то, что практически все мусорные ящики в Баку произведены в нашей республике. А рынок здесь большой. Тем не менее они конкурентоспособны с той же турецкой продукцией: их цена ниже.

Уже не говоря о том, что в Азербайджане присутствует КАМАЗ. Вопросы по таким глобальным проектам, наверное, решаются на встречах президентов (Татарстана и Азербайджана, – прим. Т-и). Что по челнинскому автогиганту, что по «Татнефти» и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В чем может проявиться взаимодействие нефтяников? Они теперь, кажется, больше, чем когда-либо, конкуренты, если иметь в виду поставки углеводородов из Азербайджана на западные рынки.

Я в этих переговорах участия не принимал. Но если взять исторический ракурс, то в добыче всей, что башкирской, что татарской нефти, всегда принимал участие Баку — азербайджанские нефтяники.

«Была открыта фотовыставка к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Два дня транслировался исторический фильм «Ибн Фадлан», посвященный как раз этому событию» Фото: president.tatarstan.ru

«Это были татары Азербайджана»

Как вы оцениваете культурную сторону визита?

Можно сказать, это были Дни Татарстана в Азербайджане, где присутствовали и бизнес, и культура.

На нашей площадке Министерство культуры Татарстана организовало мастер-классы по вышивке ичиг, войлочным изделиям. Это было интересно. Была открыта фотовыставка к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Два дня транслировался исторический фильм «Ибн Фадлан», посвященный как раз этому событию. Параллельно в русском драмтеатре все это время шел спектакль Татарского ТЮЗа им. Кариева «Лейли и Маджнун», в основе которого знаменитое произведение Низами Гянджеви.

Это вызвало интерес? Мероприятия хорошо посещались?

Да, конечно, были полные залы. Особенно много зрителей было из диаспоры. Это были татары Азербайджана.

«На первых Играх стран СНГ, которые прошли в Казани, Азербайджан был представлен достойно» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

От обмена студентами до двойных дипломов

Вы упомянули, что в составе татарстанской делегации был даже министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Никакой ошибки нет?

Все верно. Мы встречались вместе с ним с ректором Азербайджанской госу­дарственной академии физической культуры и спорта и министром спорта республики. Надеемся, что в скором времени ректоры сами увидятся друг с другом.

О чем шла речь: о подготовке специалистов или о проведении совместных спортивных мероприятий?

Обо всем. Мы знаем, что на первых Играх стран СНГ, которые прошли в Казани, Азербайджан был представлен достойно. Необходимо, чтобы эта республика и дальше принимала участие в спортивных мероприятиях, проводимых на нашей территории.

Обсуждали и сотрудничество в сфере образования. Это подготовка спортивных специалистов. Азербайджанская академия и наш Поволжский университет физической культуры, спорта и туризма могли бы поделиться друг с другом всем положительными наработками, которые у них есть. Здесь, наверное, можно говорить о многом, начиная с обмена студентами и заканчивая двойными дипломами. Поясню: в этом случае учебные заведения заключают между собой соглашения и их выпускники получают как диплом нашего вуза, так и азербайджанского.

Когда встречались с министром спорта, говорили и о молодежной политике. И сейчас между нашими республиками еще есть какие-то связи, но их можно и нужно улучшить.

Грядет юбилей Гейдара Алиева, который, придя к власти, многое сделал для сохранения русского языка Фото: president.tatarstan.ru

Посвятить Олимпиаду русскому языку и Гейдару Алиеву

А татарские школы в Азербайджане есть?

Нет, но присутствует 340 школ с преподаванием на русском языке. Мы ежегодно вместе с министерством образования Азербайджана проводим олимпиаду по русскому языку. В последней из них участвовало 3,5 тысячи учащихся. Она была посвящена великому средневековому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви.

В следующем году хотим посвятить Олимпиаду как русскому языку — в странах СНГ возрастает его роль как языка межнационального общения, — так и, возможно, Гейдару Алиеву (третий Президент Азербайджана, занимавший этот пост в 1993-2003 годах, — прим. Т-и), потому что грядет его юбилей. Придя к власти, он многое сделал для сохранения русского языка.