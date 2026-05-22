«Это был научный кайф»: КНИТУ и СИБУР объединили учителей на конкурсе «Все грани химии»

«Победа стимулирует работать. Значит, это нужно и интересно», — поделилась впечатлениями учитель химии из Нижнекамска Наталья Магазова, победитель конкурса «Все грани химии». 19 мая в главном корпусе КНИТУ прошла церемония награждения участников конкурса профмастерства, собрав рекордное количество участников из разных регионов.





138 заявок и всероссийская география

В этом году на конкурс профессионального мастерства «Все грани химии» поступили рекордные 138 конкурсных работ. Организаторами выступили КНИТУ и компания СИБУР, которая предоставила ценные призы для лауреатов. Хотя конкурс позиционируется как республиканский, на деле он приобрел всероссийский масштаб: в нем участвовали педагоги из Калининграда, Санкт-Петербурга, Кемеровской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Челябинской области, Республики Коми и других регионов.

Экспертная комиссия оценивала работы в шести номинациях, охватывающих все грани современного химического образования. Например, учителя соревновались в презентации инновационных авторских методик преподавания, организации внеклассной деятельности, индивидуальном подходе в работе с учениками, проведении лабораторных практикумов. Кульминацией мероприятия стала возможность для победителей транслировать свой опыт коллегам, создав живую площадку для обмена знаниями.

От патриотической игры до подводного дрона: проекты лауреатов

Преподаватель химических дисциплин «Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н. В. Лемаева» Наталья Магазова участвовала в конкурсе впервые. В своей номинации она заняла первое место, представив методическую разработку внеклассного мероприятия, посвященного вкладу казанских химиков в победу над фашизмом. По ее словам, работа над этим проектом помогла студентам первого года обучения сплотиться и расширить кругозор. «Химиков не так много в школах и колледжах, делиться такими разработками очень важно», — отметила она, добавив, что конкурс прошел в «теплой, дружелюбной обстановке» в стенах ее родного университета.

Победительницей в номинации «Тройственный союз «учитель – наставник от предприятия – ученик» стала учитель биологии и химии из МБОУ «Многопрофильный лицей имени М. В. Ломоносова ЗМР РТ» Надежда Кибец. Вместе с коллегами она реализовала междисциплинарный проект по исследованию озера в Зеленодольске. Чтобы понять причины изменения биосистемы, потребовалось отобрать пробы воды с разных глубин. Для этого команда задействовала подводного дрона, а учитель технологии и программирования помог создать специальный батометр (прибор для забора проб воды из водоема. — Прим. ред.). Это устройство в итоге запатентовали, а ученики стали призерами Всероссийской олимпиады по технологиям. «Одному человеку с такими большими проектами не справиться», — заметила учитель, назвав победу на конкурсе возможностью выйти из «состояния стагнации» и пообщаться с коллегами.

Инвестиции СИБУРа в детей и учителей

Руководитель по работе с образовательными организациями казанского предприятия СИБУРа Чулпан Хужанбердиева рассказала, что компания второй год выступает учредителем и спонсором конкурса, а также оценивает представленные работы. В этом году из 138 заявок призовые места получили более 30.

«Развивается не только география конкурса, но и направления деятельности предоставленных работ. Это и классическая преподавательская деятельность, и внеурочная деятельность, квизы, интерактивы, практические задания по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по химии. Учителя видят, как СИБУР способствует развитию образовательной среды»», — отметила Чулпан Хужанбердиева.

Помимо взаимодействия с преподавателями химии сотрудники СИБУРа проводят интерактивные уроки химии «Менделеевская смена» для 7–8 классов и экоуроки «Вторая жизнь пластика» для 5–11 классов. В Татарстане функционирует обширная сеть профильных классов СИБУРа (10–11 классы) и «Нефтехим-классов», созданных компанией для углубленного изучения химии, физики и математики, а также ранней профориентации школьников. Проект создания «Нефтехим-классов» нацелен на создание непрерывного образовательного маршрута: от восьмого класса до поступления в колледж или вуз и последующего трудоустройства на предприятиях СИБУРа. Профильные классы открыты в восьми школах Кировского и Московского районов Казани, а также в двенадцати школах и лицеях Нижнекамска.

