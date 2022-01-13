«Это был мой самый страшный полет»: самолет «Рубина» пытался сесть в Турции пять раз

Футбольный блогер Евгений Спиряков, отправившийся на тренировочные сборы в турецкий Белек вместе с игроками казанского «Рубина», рассказал о том, как прошел полет и какие трудности испытала команда при посадке самолета в Турции в связи с плохими погодными условиями.

«Это был худший полет в моей жизни, самый страшный. Я на тесте (беговых упражнениях) так не вспотел, как в самолете. Клянусь, я впервые в жизни во время полета думал, что все, потому что нас так трясло», — сказал Спиряков.

Кроме того, о серьезных проблемах с посадкой самолета рассказал и главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин, заявивший, что футболистам казанского клуба она далась даже тяжелее.

«Днем также пытался совершить посадку самолет с "Рубином". Они летели "Аэрофлотом" и пытались совершить посадку пять раз. Эта ситуация, наверное, тяжелее переносилась. Когда прямо перед посадкой снова поднимаешься и не понимаешь причины. Психологически сложнее, чем ситуация в которой оказались мы», — заявил главный тренер самарского клуба в интервью для Sport24.