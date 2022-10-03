Это был день УНИКСа: как команда Перасовича одолела в Питере действующего чемпиона

УНИКС играл не самым боевым составом, без двух важнейших игроков Фото: unics.ru

Куда пропали Воронцевич и Мэйкон: УНИКС вышел на матч не в оптимальном составе

Начнем с ростера команд, потому что тут много интересного. Всю предсезонку не играл капитан УНИКСа – Андрей Воронцевич. Не появился он и на этом матче. Пока ничего неизвестно о характере его травмы, да и есть ли она. Но капитана не было видно даже на телевизионной картинке. Не было в составе на эту игру и Дэрила Мэйкона, который, судя по всему, тоже с травмой. Ограничений на легионеров нет, все шесть игроков могут быть в заявке на матч.

Мэйкон - игрок очень важный, основной разыгрывающий. А значит, причина только одна – повреждение. Ну, и не было Сергея Полстянова. Молодой игрок пока не попадает в ротацию УНИКСа. Но, может быть, мы увидим его в матче с «Енисеем», который пройдет уже через неделю в «Баскет-Холле».

В общем, УНИКС играл не самым боевым составом, без двух важнейших игроков. Но и без этого состав казанцев смотрится очень хорошо. Здесь и Джален Рейнолдс, и Нино Димитриевич, и Луи Лабери, и Энтони Браун. Игроки, которые умеют делать разницу. Кстати, интересно, что на площадку так и не вышел Артем Забелин, второй центровой в команде. Даже когда Рейнолдс получил пятый фол, Забелин все равно остался сидеть на лавке.

Тома Эртель до перехода в «Зенит» отыграл три года в «Анадолу Эфес», затем четыре года «Барселоне», потом еще сезон в «Реале» Фото: bc-zenit.com

Звездные легионеры проигнорировали политическую повестку: дуэт из «Реала» в «Зените»

У «Зенита» состав еще более горячий, каковым он стал буквально неделю назад. Тогда все новостные спортивные паблики шокировали любителей баскетбола – Тома Эртель переходит в «Зенит». У этого перехода очень интересная история. Эртель мог перейти в «Зенит» еще до Евробаскета, но тогда ему сказали, что переезд в Россию закроет перед ним двери в национальную сборную Франции.

Всем игрокам сборной Франции дали бумажку, по которой им было запрещено переходить в российские клубы. Они все эту бумажку подписали. Некоторые, к слову, обрушились с критикой на этот документ, в том числе и Эртель. Но Тома также оставил свой автограф на этом документе, отыграл Евробаскет со сборной Франции и дошел до финала турнира. Но цена этой бумажки оказалась никчемной. Евробаскет закончился и Тома Эртель улетел в Россию.

К чему это мы? Очевидно, что звездные легионеры игнорируют на изоляцию России. Это видно и по составу УНИКСа. А что касается Томы Эртель, то он очень качественный игрок. Не зря отыграл три года в «Анадолу Эфес», затем четыре года «Барселоне», потом еще сезон в «Реале». Он всегда был основным кандидатом в сборную Франции, лидером Евролиги по передачам и признавался МВП Кубка Испании и Кубка Турции.

Вместе с Эртелем из «Реала» перешел Трей Томпкинс, который отдал королевскому клубу семь лет. Состав у «Зенита» богат и российскими игроками. Тут Сергей Карасёв (он не попал в заявку на матч), Дмитрий Кулагин, Андрей Зубков и Игорь Вольхин.

По составам «Зенит» и УНИКС можно считать лидерами Единой Лиги ВТБ. Как ни крути, но ЦСКА не может похвастаться такими именами. Да, там есть Никола Милутинов и Алексей Швед, но все остальные игроки московского клуба гораздо ниже уровнем.

Команды с первых же минут разрушили все «экспертные» прогнозы Фото: unics.ru

Рецепт Перасовича: в УНИКСе лидера нет - все в ответе за результат

Всё, наконец-то переходим к самой игре. Тут можно говорить долго, но оно того стоит. Первую четверть обе команды начали бодро. Мы посмотрели прогнозы некоторых экспертов по этой игре и все в один голос заявляли, что это будет «низовой» матч с малым количеством очков. Но команды с первых же минут разрушали все эти «экспертные» прогнозы. Атака = гол: именно такая математика была в Санкт-Петербурге в этот день. Промахов практически не было. А как летели «трёшки»! На плаву «Зенит» держал только Игорь Вольхин, который оформил за первую четверть аж четыре трехочковых попаданий. И довольно странно, что с против него никто не играл персонально. Когда на замену вышел игрок УНИКСа Георгий Жбанов, казалось, что именно он будет держать Вольхина, но почему-то Жбанов играл по другому игроку. А Вольхин продолжил заряжать из-за дуги.

УНИКС же отлично действовал в атаке. Скрипку передавали из рук в руки, никто не держал её у себя и в этом большая заслуга Велимира Перасовича. Как-то он смог объяснить игрокам, что нет в команде лидера - все пять человек на паркете и еще 7-8 на скамейке отвечают за результат. Счет после первой четверти был 23:22 в пользу «Зенита», но зато питерцы должны благодарить только Игоря Вольхина.

- Я очень рад победе! Сегодня мы по-настоящему сыграли как команда. Каждый из нас внес весомый вклад в итоговый успех. Теперь мы с нетерпением ждем первого домашнего матча, - рассказал после матча Энтони Браун. УНИКС действительно играл в командный баскетбол.

Когда паркет покидал Джален Рейнолдс, там появлялся Винс Хантер и отлично работал «в краске» Фото: unics.ru

Клименко с уходом из УНИКСа не добавил в развитии

А уже во второй четверти наставник «Зенита» Хави Паскуаль придержал Вольхина на скамейке. УНИКС смог перевернуть игру и захватить лидерство. Здесь уже начали по отдельности «взрываться» игроки гостей. Во второй четверти они взяли разгон, чтобы просто в клочья разорвать «Зенит» в третьей десятиминутке. Нино Димитриевич солировал в этой компании своими проходами и невероятно сложными попаданиями. А помогали ему Луи Лабери и Энтони Браун.

Все, что оттачивалось в предсезонке у УНИКСа, хорошо работало в первой игре. Проблем, чтобы передать мяч и двигать его на дуге просто не возникало. С доставкой под кольцо, правда, казанцы не торопились и, кажется, именно этим и сбили столку «Зенит». Под кольцом казанцы тоже были хороши. Когда паркет покидал Джален Рейнолдс, там появлялся Винс Хантер и отлично работал «в краске».

Особенно хорошо в трехсекундной зоне получалось у УНИКСа, когда на паркет в составе «Зенита» выходил Артем Клименко. Бывший центровой УНИКСа ничуть не добавил в развитии и все также глупо терял мячи.

«Зенит» провалил старт второй половины матча

Что случилось с «Зенитом» в перерыве? Непонятно. Но, видимо, они подумали, что в баскетболе играют только две четверти и ушли домой. На старте четверти УНИКС сделал рывок 14:2, создав себе двухзначное преимущество. Летело все – трешки и сложные броски из-под кольца. А вот «Зенит» просто не мог попасть.

У УНИКСа каждую минуту «выстреливали» на паркете игроки. Сначала Винс Хантер начал набирать очки, попадая с фолами. Затем Нино Димитриевич устраивал шоу под кольцом, одним движением разбираясь с двумя, а то и с тремя игрокам хозяев. А Энтони Браун поливал бросками из-за дуги. После второй трешки подряд от Брауна Паскуаль не выдержал и взял тайм-аут. Но не помогло.

Джален Рейнолдс – будущий МВП сезона Единой Лиги ВТБ Фото: unics.ru

Рейнолдс — будущий МВП сезона. Скриньте!

А почему не помогло? Ответ вы найдете в игроке под номером 3 у УНИКСа. Джален Рейнолдс это будущий МВП сезона Единой Лиги ВТБ. Можете сделать скрин. Центровой с трехочковым броском. Это то, что сейчас ищет каждый скаут любой команды НБА.

Просто представьте, что можно сделать, когда центровой отходит на трехочковую дугу и забирает с собой центрового соперника. Представили? Вот так УНИКС и работает. Рейнолдс поднимается, ведет за собой своего игрока из команды соперника. Под кольцом практически пусто и туда можно попасть любому игроку, которому поставят заслон. Даже если Рейнолдс промахнется из-за дуги, то там может побороться за подбор Луи Лабери или Энтони Браун.

Правда, по подборам УНИКС пока барахлит. Не получается игра на щите у команды. Точнее, нет игрока, который смог забирать мячи. Например, такого как Тони Джекири или Марио Хезонья. Джален Рейнолдс, который должен это делать, просто не считает необходимым подбирать мяч. Еще чего? Он «трёшки» бросает, под кольцом забивает, а вы от него еще и подборы хотите? В общем, у Рейнолдса всего один подбор за всю игру, да и то на своем щите.

На последнюю четверть команды вышли с разницей всего в шесть очков. И тут уже Хави Паскуаль бросил все свои силы. Но «Зенит» был не так хорошо сыгран, как УНИКС. А все из-за Тома Эртеля. Да, это крутой игрок, индивидуально сильный. Но он провел с командой только неделю. На площадке партнеры, порой, просто не понимали француза, который пальцами показывал, куда должны двигаться игроки. Как итог: победа УНИКСа.

Велимир Перасович: «Важно не расслабляться на турнирной дистанции, ведь преподнести сюрпризы способна любая команда» Фото: unics.ru

Перасович: «Сегодня нам противостояла лучшая команда турнира»

- Поздравляю наших игроков и болельщиков с победой! Выиграть в Санкт-Петербурге всегда сложно. Сегодня нам противостояла лучшая команда турнира, фаворит и действующий чемпион Лиги ВТБ. Мы отлично защищались и всегда находили способы наказать соперника за ошибки. Это было нелегко, но мы заслужили победу. Отмечу, что это только первый шаг. Важно не расслабляться на турнирной дистанции, ведь преподнести сюрпризы способна любая команда, - отметил после матча Велимир Перасович.

Это был день УНИКСа. Команда подарила своим болельщикам валидольный матч, но смогла выиграть, прервав серию поражений от «Зенита».