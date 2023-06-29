«Это будущее нашей страны»: в Казани проходят досрочные выборы Президента Узбекистана

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Досрочные выборы Президента Республики Узбекистан на территории Татарстана проходят в Институте физики КФУ. Студенты вуза принимают в них активное участие, за первый час с момента открытия избирательного участка проголосовали более 10 человек.

«9 июля объявлены выборы Президента Республики Узбекистан. С 28 июня по 5 июля проходят досрочные выборы. Вчера они прошли на Колхозном рынке и в Деревне Универсиады. Сегодня досрочные выборы проходят на площадке КФУ. Здесь созданы условия для тех, кто не имеет возможности прийти и проголосовать в основной день голосования», – сообщил «Татар-информу» первый секретарь Генконсульства Узбекистана в Казани Камол Давронов.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Спикер пояснил, что сейчас у многих студентов заканчивается сессия, они уезжают на практику либо домой. В день голосования молодые люди могут оказаться в дороге, поэтому создана возможность проголосовать на досрочных выборах.

«Мы благодарны руководству Республики Татарстан, руководству КФУ и других вузов за прекрасные условия и оказанное содействие», – отметил Камол Давронов.

В основной день голосования – 9 июля – выборы Президента Республики Узбекистан в Казани пройдут в здании Генконсульства по адресу: ул. Спартаковская, 6, на пятом этаже. Они будут организованы с 8 утра до 20 часов. Давронов отметил, что молодые люди принимают активное участие в досрочных выборах.

«Вчера был праздник, выходной день, но, несмотря на это, люди пришли проголосовать – и студенты, и магистранты. Люди рады тому, что созданы такие условия», – заметил собеседник.

Он добавил, что избиратели отдают голоса за 4 кандидатов, в их числе есть одна женщина.

«Это мероприятие, которое обеспечивает завтрашний день – будущее нашей страны», – резюмировал Давронов.

Согласно его данным, в Татарстане на сегодняшний день проживает более 14 тыс. граждан Узбекистана. Для их удобства организованы три группы, которые работают по республике. В частности, проголосовать можно в Набережных Челнах. Сегодня утром на избирательный участок в КФУ пришла студентка второго курса вуза Мавлуда Алламбергенова.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Узбекистан – моя Родина, поэтому пришла голосовать. Мне удобно голосовать в КФУ, поскольку я здесь учусь», – сказала она.

Девушка объяснила, что вместе со своей семьей – мамой, папой и братом – живет в Казани около 10 лет, учится на педагога. Возможно, в будущем, после учебы, она вернется на Родину.

Одина Босимова учится на четвертом курсе лечебного факультета КГМУ. Она узнала про досрочные выборы и тоже решила принять в них участие.

«Это мероприятие очень важно, оно решает будущее нашей страны», – заметила студентка.

Девушка живет в Казани на протяжении 10 месяцев, ей здесь нравятся погодные условия и доброжелательные люди. В основной день выборов она проголосовать не сможет, поскольку будет в дороге.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Улжаев Бобурмирзо добавил, что студентам удобно голосовать в месте, где они учатся. Молодой человек окончил второй курс Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, где учится на фармацевта.

«Каждый гражданин Узбекистана обязан участвовать в голосовании за Президента», – заключил студент.

На первом этаже Института физики КФУ в этот день силами Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана была организована концертная программа.