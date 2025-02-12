«Это будет хорошо и для города, и болельщиков» - Шипачев о новой арене для «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» прокомментировал целесообразность постройки новой ледовой арены для «Ак Барса».

Форвард выступал за казанский клуб с 2022 по 2024 год.

«Татнефть-Арена – классный стадион. Всегда нравилось на нем играть. Но в Казани столько любителей хоккея, что всех желающих она вместить не может. Во время плей-офф огромные очереди были за билетами, люди готовы были часами стоять, чтобы попасть на матч. Все эти новости не проходили мимо нас в команде. Я бы хотел, чтобы в Казани появился новый стадион. И для города это будет хорошо, и для болельщиков», – сказал Шипачев.

Вместимость «Татнефть-Арены» составляет чуть менее 9 тысяч зрителей (8900).