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На главную ТИ-Спорт 12 февраля 2025 13:37

«Это будет хорошо и для города, и болельщиков» - Шипачев о новой арене для «Ак Барса»

«Это будет хорошо и для города, и болельщиков» - Шипачев о новой арене для «Ак Барса»
Фото: ak-bars.ru

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» прокомментировал целесообразность постройки новой ледовой арены для «Ак Барса».

Форвард выступал за казанский клуб с 2022 по 2024 год.

«Татнефть-Арена – классный стадион. Всегда нравилось на нем играть. Но в Казани столько любителей хоккея, что всех желающих она вместить не может. Во время плей-офф огромные очереди были за билетами, люди готовы были часами стоять, чтобы попасть на матч. Все эти новости не проходили мимо нас в команде. Я бы хотел, чтобы в Казани появился новый стадион. И для города это будет хорошо, и для болельщиков», – сказал Шипачев.

Вместимость «Татнефть-Арены» составляет чуть менее 9 тысяч зрителей (8900).

#Вадим Шипачёв #хоккей #кхл
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