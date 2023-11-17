«Это будет традицией»: таможенники Татарстана отметили 37-летие ведомства сдачей плазмы

Татарстанские таможенники решили отметить день образования своего ведомства добрым делом. Порядка 40 сотрудников ведомства сдали плазму крови. Одним из первых процедуру прошел начальник Татарстанской таможни Марат Гараев.

«На днях у нас праздник – 37 лет со дня создания татарстанской таможни. Мы решили приурочить этот праздник к сдаче плазмы личным составом. Сегодня нас будет порядка 40 человек. Мы уверены, что у нас желающих намного больше, и мы будем дружить с плазмоцентром. Уверен, что для нас это станет традицией надолго», – отметил Марат Гараев.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Начальник Татарстанской таможни плазму сдает впервые в жизни. В беседе с корреспондентом «Татар-информа» во время сдачи крови Гараев признался, что испытывает чувство выполненного долга.

Для главного государственного таможенного инспектора отдела государственной службы и кадров Татарстанской таможни Лианы Гафаровой эта сдача плазмы тоже стала первым опытом донорства.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Я сама давно планировала сдать кровь, но то времени нет, то дела, то дети, а когда появилась такая возможность помочь обществу, оказать какое-то содействие от себя – я в первых рядах записалась и сказала, что я пойду», – отметила она.

Из плазмы крови производят очень важные препараты – альбумин и иммуноглобулин. Альбумин необходим при ожогах, шоке и массивных кровопотерях, а второй препарат применяется при тяжелых иммунодефицитах.

«Эти препараты наши взрослые и маленькие соотечественники получают круглосуточно и в Калининграде, и Москве, и в Казани – в РКБ, ДРКБ. Наши маленькие татарстанские детки получают препараты, уважаемые доноры, из нашей с вами плазмы. Донорство – это про здоровье», – подчеркнула заведующая казанским филиалом «Российского медицинского научно-производственного центра «Росплазма» Асия Хусаинова.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

К тому же, эти препараты необходимы нашим бойцам в зоне специальной военной операции.

Партнером акции выступило Татарстанское региональное отделение Российского Красного Креста. Ее председатель Зульфия Сафина вручила руководителю таможни республики благодарственной письмо.

«Одно из приоритетных направлений Красного креста – популяризация донорства крови. Чем больше неравнодушных людей к этим акциям присоединяется, тем больше добрых дел и много доброй помощи тем, кто в этой плазме нуждается. Каждый раз, когда такие события происходят на площадке Росплазмы, нас это радует и вдохновляет», – заметила Сафина.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Сдать плазму крови может совершеннолетний житель России, который весит больше 55 килограммов и не имеет противопоказаний. Главное, донору заранее записаться на плазмодачу, чтобы не стоять в очередях.