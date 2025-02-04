«Это будет флагманский мюзикл»: в Казани пройдет премьера рок-драмы «Мастер и Маргарита»

Группа энтузиастов создала рок-драму по произведению Михаила Булгакова и намерена сделать ее фишкой столицы Татарстана. Постановку покажут публике завтра. «Татар-информ» рассказывает, как родилась казанская версия постановки знаменитого русского романа ХХ века.





Группа энтузиастов создала рок-драму по произведению Михаила Булгакова

Фото: vk.com/letuchiy_corabl

«Мастер и Маргарита» – бесконечная Вселенная»

Поставить роман Булгакова, сочетая в нем рок-оперу и театральную драму, задумал режиссер и исполнитель главной роли – Мастера – Алексей Широков. Он же спонсор проекта, в 2019 и 2022 году уже создавший со своими единомышленниками, увлеченными музыкой, первую и вторую части спектакля-мюзикла «Крепость до небес. Театр судьбы». И тогда, и сейчас площадкой для премьеры была выбрана сцена казанской «Пирамиды».

«Поставить «Мастер и Маргариту» в жанре мюзикла было много оснований. Первое – по такому великому произведению ничего великого музыкального не существует. У нас есть песня Леонтьева «Маргарита, окно открыто», Баста что-то такое мало относящееся к Булгакову написал, и все. В моем понимании – это величайшее произведение. Но его все читают очень странно. Можно миллион ответов дать, о чем это произведение: о любви, о ненависти, о предательстве, о социалке, о социализме с искаженным лицом и до бесконечности… И все это шах и мат в один ход. На деле все сложнее», – полагает Широков.

Он считает, что произведение написано как многоэтажный лабиринт.

«Вы можете его пройти по кратчайшей траектории, можете по извилистой, а можете подняться на один этаж вверх, или спуститься вниз. Это просто бесконечная Вселенная», – считает идейный вдохновитель постановки.

По его мнению, во-первых, Булгаков и есть прототип Воланда. «Во-вторых, он писал это Евангелие для себя, чтобы его простили. У него были очень непростые отношения с Богом – он то верил, то не верил, разуверился, снова верил… Но он писал этот роман 12 лет!» – пояснил Широков.

Роль Маргариты досталась 25-летней эффектной брюнетке Валерии Монтеро Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кто сыграет Воланда и его свиту

Воланда сыграет Камиль Гатауллин. Завсегдатаи Казанского ТЮЗа могут вспомнить этого молодого экс-актера театра по ролям, например, Милона в спектакле по Фонвизину «Nедоросль», Капитана Холина из «Иванова детства» по повести Богомолова, Штабс-капитана Ивана Тимофеевича Лебядкина из постановки по Достоевскому «Бал.Бесы».

Роль Маргариты досталась 25-летней эффектной брюнетке Валерии Монтеро, в труппе бюджетных театров не состоявшей. Одной из находок в ее образе станет корона, из-под которой в нужный момент будет по лбу течь кровь.

«В характере Маргариты подчеркнули бытовые реалии. Например, в сцене, когда Маргарита приходит к Мастеру и видит обгоревшие рукописи, в привычной интерпретации, как в фильме, ей грустно, у нее слезы. Наша Маргарита в этот момент скорее рассержена, потому что, пожалуй, она воспринимает Мастера отчасти с позиции «мать и ребенок». Конечно, она его любит и заботится о нем, но в тот момент он для нее ребенок, который серьезно накосячил», – объяснила Монтеро.

Народный артист Республики Татарстан, актер ТЮЗ Роман Ерыгин сыграет в мюзикле Коровьева. Он считает, что образ его персонажа должен отличаться от уже известных по экранизациям романа.

Роман Ерыгин сыграет в мюзикле Коровьева Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я очень рад, что мне посчастливилось, пусть не в драматической версии, но сыграть в «Мастере и Маргарите». Кто бы ни играл Коровьева – Александр Филиппенко или Александр Гаврилович Абдулов, я все время был несколько смущен. Потому что они все играют Фагота в треснувшем пенсне, а мне кажется, что этот самый рыцарь с грустным лицом притворяется Фаготом. Вот где суть. Когда появилась возможность таким образом интерпретировать роль, я решился. Не знаю, насколько это все выйдет, потому что здесь все не по драматическим законам же сделано», – сказал Роман Ерыгин.

Одним из самых любопытных персонажей и актеров на сцене обещает быть Кот Бегемот в воплощении мексиканца Ивана Акосты.

Роль Иешуа исполнит Никита Тарасов, Пилата – Андрей Иванушкин.

Музыку к спектаклю написала Евгения Михайлова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мастер и Маргарита» в нотах

Музыку к спектаклю написала Евгения Михайлова. Это 25 треков, которые будут звучать преимущественно в живом исполнении, а не в записи.

«Я поклонница творчества Булгакова и романа «Мастер и Маргарита» особенно. Я узнала, что Алексей задумал, когда еще не все либретто было написано, и поскольку мы давно знакомы, я сама предложила ему попробовать написать для начала хотя бы одну песню. Ему понравилось. Потом появилась вторая, третья… Алексей сотрудничал в прошлом проекте с другим хорошим композитором. Но поскольку я проявила инициативу, вышла зеркальная фразе в романе «никогда и ничего не просите» ситуация. И она сработала!» – рассказала «Татар-информу» Михайлова.

Музыкантов рок-группы будет то сменять, то поддерживать коллектив CGM ORCHESTRA Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Музыкантов рок-группы (Рамиса Гиззатуллина, Айдара Гайнутдинова, Павла Косолапова, Даниила Коротихина и Ксению Изиланову) будет то сменять, то поддерживать коллектив CGM ORCHESTRA. Вокал в мюзикле задуман как эстрадным, роковым, так и академическим. Живое звучание рок-группы и оркестра, по словам Алексея Широкова, в российских мюзиклах обычно не встречается.

«Там, где ребята поют, – это что-то запредельное. Я никогда раньше не занимался с вокалистами, я с ними дружил. А тут вдруг мы стали вместе работать. Мне не нужно было их научить мастерству актера, мне нужно было их научить играть конкретную сцену. И они с этим справляются, по-моему, замечательно. Мне даже кажется, что драматическая составляющая получается чуть крупнее, чем надо было бы», – рассказал наставник команды по драматической части Роман Ерыгин.

Живое звучание рок-группы и оркестра в российских мюзиклах обычно не встречается Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сценический фокус для нетеатрального романа

В перечне персонажей афиши нет Берлиоза, но зато есть некая Рита – такой не было в романе Булгакова. И это не единственные режиссерские приемы в мюзикле. Некоторых ожидаемых сцен и эффектов зритель в мюзикле не досчитается. И это, считает Роман Ерыгин, допустимо: роман «Мастер и Маргарита» был написан не для сцены – ему нужно придумывать фокус, сценическую адаптацию.

«Если для экрана вся эта бесовщинка подходит, там есть для этого возможность, то для театра обязательно надо искать эквивалент – не оторвешь тут башку Бенгальского, невозможно это сделать. Значит, надо подумать, как из этой ситуации выходить. В этой связи, мне кажется, что музыкальная интерпретация «Мастера и Маргариты», наверное, более гармонична и органична, нежели драматическая. В романе все не совсем обычно, а когда на сцене люди вместо диалога начинают петь – это так же необычно, как и все, что написано Михаилом Афанасьевичем [Булгаковым]. Здесь используется прием спектакль в спектакле. Сюжет романа – пьеса, которую сочиняет некий автор, чтобы она как спектакль произошла на сцене. И традиционной сцены (с Волпндом – прим. Т-и) на Патриарших прудах в драматическом виде здесь нет – она возникает в хореографическом виде, и там обошлись без Берлиоза», –поделился Ерыгин.

Роман Ерыгин курирует драматическую линию всех персонажей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В мюзикле народный артист Татарстана курирует драматическую линию всех персонажей. И, кстати, именно благодаря Роману Ерыгину на роль Кота Бегемота пригласили актера с необычной фамилией и внешностью – мексиканца Акосту.

«Когда меня спросили, важно ли мне, кто будет играть, я ответил, что это должно быть важно композитору. И если его устраивает, я с этим человеком и буду делать драматическую составляющую. Кроме одного-единственного персонажа, где ребята и композитор, продюсер и либреттист пошли мне навстречу. Для меня неразрешенная всегда была вещь, что такое говорящий кот – как это должно выглядеть в живом плане? Это должен быть человек абсолютно отличный от всех остальных, которые появляются в поле зрения. Радикально другой. Тут я высказал пожелание, и мне пошли навстречу. Он настоящий мексиканец! У него акцент, он по-другому думает – он выглядит иначе!», – рассказал Ерыгин.

«Музыкальная интерпретация «Мастера и Маргариты», наверное, более гармонична и органична, нежели драматическая» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

От мюзикла до своего театра

Режиссер мюзикла Алексей Широков уверяет, что прочитал все черновики Булгакова и сам роман «Мастер и Маргарита» раз пятьдесят. На протяжении всего романа, напомнил он, у Мастера, которого он играет в мюзикле, нет имени и он словно не имеет своей сюжетной линии.

«Всякий раз он появляется всего в двух случаях – либо в связи с Маргаритой, либо в связи с текстом романа, и он странным образом повторяет судьбу романа. В моем понимании, прототип романа – это текст. Сцена на Патриарших, которая в беловиках называется «Не разговаривайте с неизвестными», в черновиках называлась «Евангелие от Воланда». А в книге «Князь Тьмы» есть все черновики Булгакова. Таким образом, я его идентифицировал как текст романа. Собственно говоря, Священного Писания – Евангелия. Оно изменено, если почитать четыре существующих Евангелия, которые есть, более того оно и в черновиках тоже было другим. Вся библейская тема, на мой взгляд, в романе присутствует только для того, чтобы показать тысячелетние страдания кающегося грешника», – сказал Широков.

После премьеры в Казани, мюзикл планируют обкатать в Уфе, Нижнем Новогороде, летом – возможно, в Ростове и Краснодаре Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После единственной премьеры рок-мюзикла в Казани 5 февраля команда энтузиастов, взявшихся за смелое воплощение «Мастера и Маргариты» на сцене, планирует обкатать его в Уфе, Нижнем Новогороде, летом – возможно, в Ростове и Краснодаре. В Москве и Петербурге показать постановку тоже собираются.

«Мы должны довести наш проект до такого уровня, чтобы давать как минимум концерт каждый месяц, а лучше два. Проект должен быть настолько знаковым для Казани, что каждый турист, который приезжает в Казань, знал, что он должен посмотреть Кремль, Кул-Шариф и попасть на «Мастер и Маргариту». Если он не попал на «Мастер и Маргариту» – значит, он зря приехал в Казань. Это будет наш флагманский мюзикл. Надеюсь, со временем мы придем к следующему шагу – созданию в Казани театра мюзикла. Он, собственно говоря, есть уже, мы пишем репертуар для него», – пояснил Широков.