«Это большой пример для подражания» - Овечкин о Валиевой и Медведевой

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Российский хоккеист и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в беседе с изданием «Спорт-Экспресс» высказался об авторитете российских фигуристов и фигуристок в отечественном спорте.

«За что я уважаю фигуристов? За преданность. Это тяжелый труд. Я знаю много фигуристов. Здесь и Валиева, и Ягудин, и Медведева. Это те люди, которые добились высоких целей за счет труда, силы воли. Это большой пример для подражания», – сказал Овечкин.

В прошедшем сезоне НХЛ 39-летний российский форвард побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. Действующий контракт Александра Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона 2025/26.