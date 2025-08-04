news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 4 августа 2025 08:24

«Это большой пример для подражания» - Овечкин о Валиевой и Медведевой

Читайте нас в
Телеграм
«Это большой пример для подражания» - Овечкин о Валиевой и Медведевой
Фото: ak-bars.ru

Российский хоккеист и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в беседе с изданием «Спорт-Экспресс» высказался об авторитете российских фигуристов и фигуристок в отечественном спорте.

«За что я уважаю фигуристов? За преданность. Это тяжелый труд. Я знаю много фигуристов. Здесь и Валиева, и Ягудин, и Медведева. Это те люди, которые добились высоких целей за счет труда, силы воли. Это большой пример для подражания», – сказал Овечкин.

В прошедшем сезоне НХЛ 39-летний российский форвард побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. Действующий контракт Александра Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона 2025/26.

#НХЛ #Александр Овечкин #Камила Валиева #Евгения Медведева
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Кому из татарстанцев назначат минимальное пособие по безработице

Кому из татарстанцев назначат минимальное пособие по безработице

3 августа 2025
В Казани продают 61-летний автомобиль с пробегом 11 тыс. км

В Казани продают 61-летний автомобиль с пробегом 11 тыс. км

3 августа 2025