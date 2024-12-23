«Это большой подарок»: Магдеев поблагодарил руководство страны за новую трассу

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поблагодарил руководство страны и республики за открытие объездной дороги через Набережные Челны и Нижнекамск.

Проект находился на обсуждении в течение двух лет. Предлагались десятки вариантов прохождения важной и нужной в первую очередь для Набережных Челнов трассы. Беспокойство вызывали нагрузка, влияние на экологию, пробки, ДТП, которые время от времени происходили на первой дороге.

«С учетом всех обстоятельств был построен обход города. Это большой проект, важный и нужный для нашего города. Это 80 километров дороги, мост через реку Кама. Кроме того, мосты, путепроводы и инженерные сооружения. Четырехполосная дорога первой категории. Это большой подарок для жителей Набережных Челнов, Нижнекамска и Елабуги», — сказал Магдеев.

В состав обхода Нижнекамска и Набережных Челнов входят скоростная четырехполосная автодорога протяженностью 81 км, 10 мостов, шесть транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях.

Трасса построена по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Участие в ее запуске приняли Президент России Владимир Путин и Раис республики Рустам Минниханов.