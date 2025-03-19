«Это болезнь нашей республики». Экс-функционер Казахстанской федерации хоккея о «Барысе»

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Бывший вице-президент Казахстанской федерации хоккея Владимир Корсунский прокомментировал провальные выступления «Барыса» в текущем сезоне КХЛ.

«Третий год подряд «Барыс» заканчивает сезон на последней строчке Восточной конференции. К тому же в этом году казахстанская команда впервые в своей истории стала худшей в КХЛ. Что думаете по этому поводу?»

«Это болезнь не команды, не клуба, а болезнь нашей республики. Если на «Барыс» не обращают внимания, нет достойного руководства, нет хорошей детско-юношеской школы, то так это и будет продолжаться. Вот давайте сравним с Беларусью. Там большое внимание уделяется хоккею, вкладываются огромные средства. В Казахстане такого нет. Наоборот, уровень хоккея в стране идет на снижение. Поэтому и нет результата», – передает слова Корсунского Sports.kz.

Напомним, в данный момент «Барыс» идет на последнем, 12-м месте в таблице Восточной конференции, отставая от 11-го на семь очков. Всего из 66 матчей команда победила лишь в 14. В восьми – в основное время, и по три раза в овертайме и в послематчевых буллитах.