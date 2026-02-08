«Это – бойцы проверенные»: Татарстан направил лошадей для нужд СВО

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня из Республики Татарстан в зону проведения специальной военной операции направили лошадей. Животных подготовили и вывели на территории республики.

Необходимость в лошадях возникла для патрулирования освобожденных территорий и подвоза провизии в «зеленую зону». Выбор такого средства передвижения обусловлен тем, что лошади имеют ряд преимуществ перед техникой: маневренность, проходимость в труднодоступных местах, где машины нередко застревают.

«Сегодня Республика Татарстан отправляет в Донецкую Народную Республику гуманитарный груз – особенный, живой. Восемь лошадей уникальной татарской породы едут в зону СВО для выполнения благородных задач», – сказал директор Казанского ипподрома Гияз Идиятуллин.

Лошадей направили из Казани, а также Арского, Телючинского и Лениногорского районов. Их предоставили ведущие коневладельцы республики.

«Республика отправляет лошадей татарской породы – породы наших предков, известной тысячелетиями. Она неприхотлива и не боится холода», – отметил Идиятуллин.

По его словам, порода уникальна тем, что не нуждается в особом уходе. Эти лошади используются в прокате, спорте и терапии.

«На Казанском ипподроме лошади татарской породы помогают тренировать молодых жокеев. Это проверенные бойцы», — добавил руководитель ипподрома.

Животные хорошо переносят транспортировку. Их перевозят в специализированной машине, обеспечивают сеном и поят каждые 500 километров пути.

«Лошади помогут в подвозе провизии, боекомплектов. Они даже чувствуют мины, обходят их. Жеребцами займутся опытные люди, которые, можно сказать, выросли рядом с конями», – отметил боец СВО Сергей.