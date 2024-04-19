Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Это благое дело»: нижнекамские налоговики изготовили сухой душ для бойцов СВО
Сотрудники нижнекамской налоговой службы присоединились к гуманитарной миссии. Команда из 20 человек за несколько часов изготовила 350 единиц сухого душа. Это очень востребованное среди бойцов средство личной гигиены.
«Берём материал, кладем в пакетик. Берем дарнит, пропитанный лосьоном, так же мы его складываем в пакет», — рассказывает старший налоговый инспектор межрайонной ФНС №11 Гульфия Гарифуллина.
Этих знаний еще утром ни у кого из присутствующих в этом помещении не было. Сотрудники налоговой привыкли работать с цифрами, а вот изготовление сухого душа для них в новинку.
«Никто не сказал: нет, не пойду. Все за, в том числе и те, кто остался в офисе. Там еще желающие есть, просто помещение маленькое», — говорит налоговый инспектор межрайонной ФНС №11 Надежда Трошина.
Алина Аглямова заведует молодёжным комитетом нижнекамской налоговой службы. Эту инициативу она поддержала вместе с коллегами. «Нужно помогать, чтобы солдаты всегда знали, что мы поддержим», — убеждена она.
Для сотрудников нижнекамской налоговой это не первое участие в гуманитарных акциях. Ранее коллектив собирал деньги для бойцов и закупал для них необходимые вещи.
«Это благое дело, это наши ребята, наши дети и мужья, братья, родственники. Нет чужих, все свои, родные», — сказала налоговый инспектор межрайонной ФНС №11 Надежда Трошина.
Такое рвение обычных нижнекамцев очень ободряет волонтёров. Рук для сбора гуманитарных отправок, как правило, не хватает, поэтому здесь, на Химиков, 72б, рады всем, кто готов оказать помощь. «Хотелось бы, конечно, чтобы как можно больше людей втягивалось», — призывает председатель СТОС микрорайонов №6, 7, 8 Лариса Орлова.
За сегодня склад благодаря труду налоговиков пополнился еще парой коробок сухого душа. Все это отправится на передовую с ближайшим гумконвоем.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»