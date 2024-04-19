«Это благое дело»: нижнекамские налоговики изготовили сухой душ для бойцов СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сотрудники нижнекамской налоговой службы присоединились к гуманитарной миссии. Команда из 20 человек за несколько часов изготовила 350 единиц сухого душа. Это очень востребованное среди бойцов средство личной гигиены.

«Берём материал, кладем в пакетик. Берем дарнит, пропитанный лосьоном, так же мы его складываем в пакет», — рассказывает старший налоговый инспектор межрайонной ФНС №11 Гульфия Гарифуллина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Этих знаний еще утром ни у кого из присутствующих в этом помещении не было. Сотрудники налоговой привыкли работать с цифрами, а вот изготовление сухого душа для них в новинку.

«Никто не сказал: нет, не пойду. Все за, в том числе и те, кто остался в офисе. Там еще желающие есть, просто помещение маленькое», — говорит налоговый инспектор межрайонной ФНС №11 Надежда Трошина.

Алина Аглямова заведует молодёжным комитетом нижнекамской налоговой службы. Эту инициативу она поддержала вместе с коллегами. «Нужно помогать, чтобы солдаты всегда знали, что мы поддержим», — убеждена она.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Для сотрудников нижнекамской налоговой это не первое участие в гуманитарных акциях. Ранее коллектив собирал деньги для бойцов и закупал для них необходимые вещи.

«Это благое дело, это наши ребята, наши дети и мужья, братья, родственники. Нет чужих, все свои, родные», — сказала налоговый инспектор межрайонной ФНС №11 Надежда Трошина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Такое рвение обычных нижнекамцев очень ободряет волонтёров. Рук для сбора гуманитарных отправок, как правило, не хватает, поэтому здесь, на Химиков, 72б, рады всем, кто готов оказать помощь. «Хотелось бы, конечно, чтобы как можно больше людей втягивалось», — призывает председатель СТОС микрорайонов №6, 7, 8 Лариса Орлова.

За сегодня склад благодаря труду налоговиков пополнился еще парой коробок сухого душа. Все это отправится на передовую с ближайшим гумконвоем.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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