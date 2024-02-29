«Это благодарность каждому»: Менделеевску передали письмо из зоны СВО

Благодарственное письмо от командира 1232-го полка получила администрация Менделеевского района РТ за поддержку бойцов в зоне специальной военной операции. Главе района Радмиру Беляеву грамоту передали военнослужащие во время традиционной встречи с бойцами, находящимися в отпуске, и демобилизованными.

Во встрече приняли участие трое бойцов СВО: Иван, Алексей и Марат. Один из них демобилизован, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

«Земляки передали благодарственное письмо от командира полка №1232. Это благодарность вам, дорогие менделеевцы, за единство в нашем общем деле. Горжусь нашим гуманитарным движением, которое объединяет так много людей», — отметил Радмир Беляев.

Участниками беседы также стали военный комиссар Сергей Залуженко, начальник отдела МВД Роман Водников, руководитель фонда «Защитники отечества» Миляуша Макарова и заместитель исполкома по соцвопросам Дамир Ханзаров.

С военнослужащими обсудили вопросы оформления удостоверения ветерана боевых действий, трудоустройства, реабилитации после службы.

С 1 марта в Менделеевском районе начинается программа реабилитации в санатории «Ижминводы» для демобилизованных по ранению военных. Также будут оформлены бессрочные абонементы в СШ «Батыр» и ОК «Нептун», бойцы смогут вне очереди пройти диспансеризацию.

Общий объем оказанной шефской помощи за 2023 год от Менделеевского района превысил 57 млн рублей. Военнослужащим за все время проведения СВО были доставлены семь автомобилей (в том числе две грузовые «ГАЗели»), 95 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости, оборудования и обмундирования.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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