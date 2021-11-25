Госсовет Татарстана: «Сохранение должности Президента выгодно самой России»

Государственный Совет Татарстана направит 18 поправок к федеральному законопроекту «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Их поддержали сегодня депутаты на 27-м заседании парламента республики. Парламентарии не согласились с положениями 13 статей законопроекта.

Поправки к федеральному законопроекту разделены на три блока

Председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин рассказал, что проект федерального закона был принят Госдумой 9 ноября в первом чтении. Поправки необходимо внести до 8 декабря.

«Проект закона состоит из 11 глав и 65 статей. Наши поправки подготовлены в отношении 13 статей шести глав законопроекта. Поправки, подготовленные к федеральному законопроекту, условно разделены на три блока», – отметил депутат.

Альберт Хабибуллин: «Проект закона состоит из 11 глав и 65 статей. Наши поправки подготовлены в отношении 13 статей шести глав законопроекта» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Первый блок поправок касается деятельности органов власти субъектов РФ – в частности, участия федеральных структур в формировании органов исполнительной власти региона. «Считаем возможным закрепление в законопроекте положений об участии федеральных органов исполнительной власти в формировании органов исполнительной власти субъекта РФ только по переданным федеральным полномочиям, что будет отвечать вышеуказанным конституционным принципам», – заявил парламентарий.

Следующая поправка касается работы регионального парламента. «Постановления законодательного органа субъекта РФ принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов. Сегодня эта норма работает от числа избранных депутатов. Мы предлагаем сохранить действующую норму», – сказал Хабибуллин.

«Приоритетным в этом вопросе является положение Конституции России»

Председатель парламентского комитета заметил, что одна из самых обсуждаемых – шестая поправка. «Статья 20. Высшее должностное лицо субъекта РФ как орган публичной власти. Проектом закона предусматривается следующая формулировка: “наименованием должности высшего должностного лица субъекта РФ является “глава” с дальнейшим указанием наименования субъекта РФ», – уточнил он.

По словам парламентария, татарстанские депутаты предлагают изложить в следующей редакции: «наименование должности высшего должностного лица субъекта РФ устанавливается региональной Конституцией (уставом) с учетом исторических, национальных и иных традиций данного региона и волеизъявления его народа».

«Наименование должности высшего должностного лица субъекта РФ устанавливается региональной Конституцией (уставом) с учетом исторических, национальных и иных традиций данного региона и волеизъявления его народа» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«На наш взгляд, предлагаемая редакция части четвертой статьи 20 противоречит основам конституционного строя России как демократического федеративного правового государства.

Кроме того, нарушаются принципы федеративного государства, заложенные в Конституции РФ, об установлении регионами системы органов государственной власти самостоятельно», – подчеркнул Хабибуллин.

Он убежден, что приоритетным в этом вопросе является положение Конституции России. «Обозначенные нормы включают основы конституционного строя, закрепленные в действующей Конституции России, позволяют учитывать особенности и традиции отдельных субъектов РФ, в том числе, по нашему мнению, в части наименования высшего должностного лица», – пояснил депутат.

«Должность Президента РТ стала устоявшейся в сознании многонационального народа»

Альберт Хабибуллин рассказал, что должность Президента Республики Татарстан появилась, в отличие от других российских регионов, в один день с должностью Президента Российской Федерации в 1991 году.

«Должность Президента республики стала устоявшейся частью общественно-политического сознания многонационального народа Татарстана. Установление иного наименования должности высшего должностного лица Татарстана не будет учитывать сложившиеся исторические и национальные традиции республики и не может быть осуществлено без учета мнения населения республики. Это соответствует и позиции Президента России Владимира Путина», – подчеркнул он.

В частности, парламентарий вспомнил слова Путина, который еще в 2014 году заявил: «Как назвать высшее должностное лицо – это прежде всего ваше дело, дело граждан России, которые проживают в Татарстане. Мы с уважением отнесемся к выбору народа Татарстана, поэтому вы сами решите». «Данное высказывание сыграло исключительно важную роль в поддержке избирателями на выборах Президента Республики Татарстан как в 2015-м, так и в 2020 году», – добавил депутат.

«Именно как Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов представляет Российскую Федерацию на международной арене» Фото: tatarstan.ru

Хабибуллин также упомянул, что Татарстан как субъект Российской Федерации в последние десятилетия ведет активную и позитивную внешнеэкономическую деятельность. И уже наработал положительный имидж в международном сообществе.

«Именно как Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов представляет Российскую Федерацию на международной арене, в том числе в эти дни в Саудовской Аравии как руководитель Группы стратегического ведения “Россия – Исламский мир”», – продолжил он.

«Субъект не должен лишаться права формирования высшего исполнительного органа власти»

Депутаты подготовили поправки, касающиеся формирования высшего органа исполнительной власти и назначения его председателя. В этом вопросе, по мнению парламентариев, законопроект принижает роль конституционного уставного правового регулирования.

«Субъект Российской Федерации не должен лишаться права регламентировать вопрос о формировании высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ на конституционном (уставном) и законодательном уровнях. Иное привело бы к нарушению базовых принципов построения законодательства регионов во главе с Конституцией (уставом) субъекта РФ», – сказал Хабибуллин.

В связи с этим татарстанские парламентарии предлагают вернуться к действующему правовому регулированию, оставив вопрос наименования высшего исполнительного органа государственной власти на самостоятельное усмотрение региона.

«Субъект Российской Федерации не должен лишаться права регламентировать вопрос о формировании высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Второй блок поправок касается организации законодательного процесса. В частности, речь идет о сроках представления регионами отзывов или поправок на федеральные законопроекты.

«Принятым в первом чтении законопроектом предлагается установить пятнадцатидневный срок для представления отзывов (поправок) на проекты федеральных законов по предметам совместного ведения. Принятие данной нормы может привести к отстранению субъектов РФ от федерального законодательного процесса, нарушению принципов федерализма. Считаем необходимым сохранить действующие сроки – 30 дней», – заявил Хабибуллин.

Третий блок поправок связан с вопросами взаимодействия законодательных и исполнительных органов власти регионов. Из сферы законодательного регулирования исключается вопрос установления системы органов исполнительной власти субъектов РФ, это полномочие передается высшему должностному лицу региона. «Предлагаем сохранить действующую модель», – подытожил депутат.

«Сейчас все искусство наших депутатов должно быть направлено на защиту поправок»

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин убежден, что поправки, поступившие от Татарстана, должны слушаться в Госдуме отдельно от предложений из других регионов России.

Глава парламента упомянул, что при первом обсуждении законопроекта в Госсовете РТ депутаты восприняли его в штыки и единогласно проголосовали против. «Сейчас мы идем по регламентному пути, направляем поправки. Их прорабатывали во всех политических партиях. Я принимал представителей ЛДПР, КПРФ работали… „Единая Россия“ работала с нашими депутатами, которые не подержали этот законопроект. Но сегодня нужно поправки грамотно и разумно провести в Государственной Думе», – сказал Мухаметшин.

Фарид Мухаметшин: «Поправки, поступившие от Татарстана, должны слушаться в Госдуме отдельно от предложений из других регионов России» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Он также сообщил, что провел несколько консультаций, в том числе и с руководством Госдумы РФ, о том, как провести предложенные Татарстаном поправки.

«Мы договорились, что основная работа будет проходить в комитете Крашенинникова. И там нужно добиться, чтобы наши поправки рассматривались отдельно. Оппоненты говорят, что нужно лишить такой возможности депутатов Татарстана, – поскольку они проголосовали против, то их мнение понятно. Но право у нас остается», — подчеркнул Мухаметшин.

«Сейчас все искусство наших депутатов и Ильдара Гильмутдинова должно быть направлено на защиту поправок, которые стоят на твердом фундаменте федерализма и Конституции России», – резюмировал Председатель Госсовета.

«Мы сейчас уже должны готовиться к Конституционному суду»

Депутат Николай Рыбушкин заметил, что Государственный Совет Татарстана имеет возможность обратиться в Конституционный суд России, если поправки к законопроекту не будут учтены при рассмотрении в Госдуме.

«Мы сейчас уже должны готовиться к Конституционному суду. Нужно сразу сказать, что Республика Татарстан оставляет за собой право, если они не примут наши поправки, обратиться в Конституционный суд. И готовиться к этому нужно», – заявил Рыбушкин.

«Не думайте, что мы меньше вас знаем свои права», – пошутил в ответ Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, но добавил, что предложение услышано.

Марат Галеев: «Сохранение должности Президента выгодно самой России» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Депутат Марат Галеев уверен, что «сохранение должности Президента выгодно самой России». «К сожалению, санкции сегодня стали инструментом международной политики. Татарстан имеет большие связи с внешним миром, взаимодействуя со 166 государствами. Некоторый обход санкционных мер возможен и с помощью этого потенциала, который до конца не реализован, но неплохо используется в мировой практике. Надеюсь на мудрость политического руководства России», – пояснил он.

По его мнению, дискуссии по этому законопроекту еще будут, но «мы обязаны уважать действующую Конституцию России, нравится нам это или нет». «И надо бы делать замечания тем, кто совершенно открыто призывает к унитарному устройству России. Это антиконституционно», – отметил парламентарий.

Руководитель фракции КПРФ Хафиз Миргалимов напомнил, что его партия не поддержала этот законопроект. «Что касается должности Президента. Есть глава семьи, глава сельского поселения…. Кому мешает институт президентства? Статус в этом отношении очень важен. Вносимые нами изменения – объективные», – подчеркнул он.

Федеральный законопроект о региональной власти внесли в нижнюю палату российского парламента 27 сентября председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.