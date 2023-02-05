«Если не станет этномузыкальных традиций, культурный суверенитет России будет ослаблен»

Геннадий Макаров: «Сегодня в России, в том числе и в Татарстане, достаточно остро стоит вопрос сохранения национально-культурной идентичности народов нашего многоконфессионального государства»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Фольклор – это ключ к национальному коду любого народа»

В Татарстане работают более тысячи фольклорных коллективов. Расскажите, с какими проблемами сталкиваются ансамбли.

Сегодня в России, в том числе и в Татарстане, достаточно остро стоит вопрос сохранения национально-культурной идентичности народов нашего многоконфессионального государства. В республике работает множество фольклорных коллективов: татарские, русские, чувашские, удмуртские, марийские, мордовские. Они хранят, изучают и пропагандируют этнический фольклор, а также возрождают некогда забытые музыкальные инструменты.

Несмотря на развитие, среди музыковедов справедливо возникают споры о будущем народной музыкальной традиции. Но, тем не менее, в Татарстане постепенно возрождается фольклорное движение, и, конечно же, у республики в отличие от других регионов России есть неоценимый опыт в этом направлении. Например, в начале 2000-х годов общественность Татарстана обнаружила для себя совершенно новый, доселе малознакомый мир старинной этнической музыки. На фестивалях зрители услышали напевы, связанные с традициями средневековой классической музыки эпохи Казанского ханства, а также звучание этнических народных песен.

Любители фольклорного искусства сделали для себя приятное открытие. Оказывается, до нашего времени сохранились не только старинные рукописи с текстами поэтических произведений Кул Гали, Мауля Кули, Габдельджаббара Кандалый, но и музыкальный стиль песенно-поэтического наследия. Многим казалось, что это бесследно исчезло. В реальности оказалось, что их следы сохранились, а их свойства надо было заново изучить и воспроизвести.

Исследования этномузыкального наследия, проведенные в 1980-1990-е годах в отделе искусствоведения ИЯЛИ имени Ибрагимова, реализация этих результатов в ансамбле «Ак калфак» Детского дворца творчества имени Абдуллы Алиша и Казанской консерватории дали ощутимые результаты. Так возникли первые народные ансамбли, а уже потом такие коллективы появились и в музыкальных школах столицы республики. С того времени в Казани существенно увеличилось число образовательных учреждений, изучающих и пропагандирующих национальное музыкальное искусство.

«В республике работает множество фольклорных коллективов: татарские, русские, чувашские, удмуртские, марийские, мордовские» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раньше национальное искусство было на особом счету, что-то изменилось сейчас?

Дело в том, что раньше сами народы были носителями этнической культуры, передавая духовное и музыкальное наследие из поколения в поколение. Помимо этого, национальные традиции закладывали и школы. Сейчас же ситуация обстоит несколько иначе – формируется новое поколение, которому ни родители, ни педагоги не передали ценности своего этноса.

Именно поэтому понятна обеспокоенность Министерства культуры Татарстана и России. Например, не так давно у нас была встреча с министром культуры республики Ирадой Аюповой. После этой встречи стало понятно, что необходимо создать новые методологии, которые обратят внимание на развитие в Татарстане этнического искусства, а также поспособствуют укреплению этномузыкальной идентичности. Если у нас не будет собственных развитых этномузыкальных традиций, то культурный суверенитет народов Татарстана и в целом России будет ослаблен.

В первую очередь необходимо ввести изменения в процесс обучения в музыкальных школах. Сейчас детей обучают по программам 20-30-летней давности. Преимущественно это касается таких народных музыкальных инструментов, как баян, домбра и балалайка. Здесь выступает главная проблема – ранее этнические инструменты использовались в музыкальных школах спонтанно, то есть обучение не было обязательным, все строилось на энтузиазме самих педагогов. Сегодня этномузыкальная наука шагнула вперед – появились новые открытия по истории традиционных музыкальных инструментов.

Помимо этого, в музыкальных школах стали обучать игре на старинных инструментах – появились новые краски звука. Фольклор – это действительно ключ к национальному коду любого народа. Мы восхищаемся этническими произведениями других народов, но у нас тоже есть богатое наследие. Просто это необходимо развивать, ведь в одночасье все не делается. Только после того, как мы обратим пристальное внимание на возрожденческое фольклорное движение в Татарстане, только тогда у нас будет искусство, которое в будущем станет предметом уважения к собственной культуре.

«Помимо этого, в музыкальных школах стали обучать игре на старинных инструментах – появились новые краски звука» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Необходимо не копировать, а поднимать собственные музыкальные традции, которые формировались веками

Где в Татарстане готовят специалистов по этнической музыке?

Развитие этнических традиций народов Татарстана, а также подготовка этномузыковедов – это очень актуальные вопросы для современных реалий. У нас прекрасный музыкальный, песенный и инструментальный фольклор чувашей или удмуртов. Так получается, что коллективам проще поехать в Саранск или Ижевск, чтобы привезти оттуда уже устоявшиеся музыкальные произведения и их повторять. Но суть в том, что нам нужно развивать свои традиции. Бесспорно, песни чувашей изумительные – они сохраняют и древние корни, и звучат необычайно красиво. Однако их необходимо изучить и популяризировать, чтобы потом дети обучались их исполнять. Мы идем по легкому пути, но необходимо не копировать, а поднимать собственные музыкальные традции, которые формировались веками. Нити между поколениями национального искусства обрываются, и механизм преемственности ломается. Решение этой проблемы пока остается лишь в далекой перспективе.



В первую очередь необходимо подготовить компетентных специалистов – профессионалов своего дела. Здесь встает вопрос о том, чтобы расширить и укрепить работу кафедры этномузыкологии в Казанской консерватории и аналогичной кафедры в Казанском институте культуры. Этому направлению необходимо привнести научный смысл. Я думаю, что это должно быть инициативой со стороны Министерства культуры Татарстана.



«Пойте, изучайте, напишите книгу об этнической музыке», – эффекта от этих слов не будет. Ведь сначала необходимо изучить научные работы, проследить динамику развития, а уже потом по этим сведениям адаптировать учебные аудиовизуальные материалы для образовательных учреждений.

«Сегодня нет ни одной монографии о традиционных инструментах народов Татарстана, тем более нет монографий, в которых можно найти сведения о старинных музыкальных инструментах татарского народа» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В свое время в Казани была фабрика музыкальных инструментов, которая в дальнейшем стала фирмой по производству окон и дверей. Как обстоят дела с массовым изготовлением национальных музыкальных инструментов?

Сегодня нет ни одной монографии о традиционных инструментах народов Татарстана, тем более нет монографий, в которых исследователи могли найти сведения о старинных музыкальных инструментах татарского народа. А ведь татары – это один из немногих этносов России, имевших свой язык, государственность, духовые и военные оркестры, а также ансамбли, которые исполняли светскую музыку при дворце казанского хана. Эти традиции не могли бесследно исчезнуть.

Однако в советское время это богатое наследие игнорировалось из-за классового подхода – если музыкальные инструменты не были инструментами трудящихся, значит, народу это не нужно. Так, старинные музыкальные традиции полностью пропали из поля зрения работников культуры. Сейчас мы – исследователи и этномузыковеды – уже другими глазами смотрим на музыкальную память. Мы должны вновь вернуть утерянное, однако инерция мышления не дает нам продвигаться в этом направлении.

Допустим, на сегодняшний день проблема сохранения языка народов Поволжья достаточно острая, но не только язык, но и культура должна быть в поле зрения. При этом эти ценности культуры могли бы стать хорошим подспорьем для сохранения в нашем регионе многообразия в искусстве и культуре.

Вопрос по музыкальным инструментам этнического искусства опять-таки усложняется тем, что у нас нет в Татарстане концепции и масштабного плана, где прописано – какие инструменты мы должны возрождать, по каким причинам и т.д. Только после того, как инструменты будут приняты за образцы специалистами, мы сможем их изготавливать в массовом производстве. Сегодня многие народные ансамбли и коллективы, к сожалению, вынуждены покупать инструменты в Москве. И здесь много вопросов к производителю – соблюдались ли при изготовлении те или иные особенности, смогли ли они создать аутентичное звучание инструмента и т.д.

Конечно, есть еще и народные умельцы – специалисты по прикладному искусству, но здесь не может и быть вопроса о массовом производстве. К сожалению, в нашей республике по ряду причин связь поколений по изготовлению аутентичных музыкальных инструментов была утеряна. При этом мастерам также необходим образец для создания того или иного инструмента. Например, в Чувашии был такой мастер – он до малейших деталей воссоздавал старинные музыкальные инструменты. Однако на них было невозможно играть. Умелец должен быть сам музыкантом и знать историю инструмента.

«К сожалению, в нашей республике по ряду причин связь поколений по изготовлению аутентичных музыкальных инструментов была утеряна» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Музыкальные инструменты должны звучать, а не лежать мертвым грузом в музеях

В Альметьевске открылся общественный центр «Алмет», где представлено более 600 музыкальных инструментов народов мира. Как вы думаете, нужна ли Казани подобная площадка?

Я очень рад за Альметьевск, ведь «Алмет» – это действительно достаточно крупный этномузыкальный центр. С его открытием этническая культура Поволжья сразу оживилась. Конечно, хочется верить, что такая площадка откроется и в Казани. Я думаю, это не только моя мечта, но и многих любителей этнической музыки. Могу только сказать, что создание такого пространства стоит колоссальных усилий. Однако у столицы республики есть огромный потенциал.

Например, в Казани есть музей основоположника татарской музыки Салиха Сайдашева, музей музыкальных инструментов Казанской консерватории и другие специализированные пространства. Наверное, их можно объединить в одно этномузыкальное пространство, которое смогло бы привлечь молодежь к делу укрепления и возрождения традиционного этнического искусства Поволжья.

Какие существуют конкурсы для развитие народных музыкальных традиций народов Татарстана?

Для этого проводятся международные и межрегиональные конкурсы. В их числе – Всероссийский фестиваль татарского фольклора «Түгәрәк уен», Межрегиональный фестиваль театральных коллективов «Идел-йорт», Международный телевизионный конкурс молодых исполнителей имени Шакирова «Татар моңы». Есть также Международный фестиваль татарской песни имени Вагапова, Всероссийский конкурс «Татар кызы», Всероссийский конкурс творческих работ «Сөйкемле Шүрәле».

Многие годы с большим успехом проходит фестиваль «Многозвучный Татарстан», направленный на развитие исполнительства традиционных этнических инструментов. Этот фестиваль многие годы был местом, способствовавшим культуре межнационального общения. Раньше можно было увидеть молодых музыкантов, играющих на жалейках, кубызах. Были также народные скрипачи. Однако в последние годы их стало значительно меньше. Ощущение, словно традиции уходят.

«В Казани активно проходит Республиканский фестиваль-праздник народного творчества “Играй, гармонь”. Сегодня фестиваль стал менее многолюдным» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Также в Казани активно проходит Республиканский фестиваль-праздник народного творчества «Играй, гармонь». Сегодня фестиваль стал менее многолюдным – пожилые исполнители уходят, молодежь все реже обращается к этой традиции. Также есть республиканский этнокультурный фестиваля «Наш дом – Татарстан», театрально-образовательный фестиваль «Науруз» и другие конкурсы, нацеленные на развитие этнической музыкальной традиции в республике.

На ваш взгляд, что необходимо для развития народной музыкальной традиции?

Сейчас многие исследователи ощущают, что в России проснулся механизм сохранения этнокультурной идентичности народов. Направление этнокультурной политики наконец повернулось лицом к этой проблеме. Во всяком случае, если и дальше этот интерес будет поддержан, то положительные результаты не заставят себя ждать.

Помимо этого, Национальный совет Всемирного конгресса татар объявил начавшийся 2023 год Годом дастанов. Дастан — это не просто эпический жанр. Дастаны являются историческим источником и частью национального самосознания народа.

Я думаю, эти темы будут задействованы и в музыкальном искусстве. К сожалению, исполнение дастанов одним человеком под аккомпанемент инструмента – это та часть культуры, которую мы потеряли. Однако некоторые элементы остались, и их необходимо вновь собрать по крупицам, но с этим пока возникает больше вопросов, чем ответов.