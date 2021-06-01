Этнологи: В Афганистане проживают около 700 тысяч татар

Численность татарского населения Афганистана составляет около 700 тыс. человек. Такая цифра была озучена на круглом столе, прошедшем во Всемирном конгрессе татар, среди участников которого были ученые, изучающие эту южноазиатскую страну, эксперты, бывшие военные.

Советник председателя исполкома ВКТ Ринат Закиров рассказал о планах укрепления связей с соплеменниками в Афганистане.

«Татары там живут целыми деревнями. У нас есть большое желание установить связи между Россией и Афганистаном. Под руководством председателя “Милли шура” Василя Шайхразиева были организованы несколько круглых столов. Наши соплеменники проявляют большой интерес к России, Татарстану. Это поможет ВКТ установить с ними крепкие связи», — сказал Ринат Закиров.

Председатель Общества татарских краеведов, историк Альберт Бурганов отметил, что по разным оценкам численность татар в Афганистане составляет от 300 тыс. до одного миллиона человек. Эти данные еще не подтверждены учеными.

«Они не знают языка, но считают себя татарами», — пояснил Альберт Бурганов.

С воспоминаниями о встрече с соплеменниками в Афганистане поделился сотрудник Департамента по вопросам внутренней политики Президента РТ Рустам Гайнутдинов, который в 1986 — 1988 годах проходил службу в Афганистане. Он побывал в одной из провинции с компактным проживанием татар — Тахаре, встретился с главами провинций.

«При встрече они, хоть сами и не понимали татарского языка, просили меня говорить на татарском. Когда по их просьбе исполнил народную песню “Ай, былбылым”, мужчина средних лет не смог сдержать слез. Тогда я подумал, что национальные чувства у человека хранятся в его генах», — рассказал Гайнутдинов.

Он также напомнил, что встречался с татарами Афганистана в 2007 и 2012 годах на Всемирном конгрессе татар.

По данным Гайнутдинова, татары обосновались в Афганистане несколько веков назад. Собеседник «Татар-информа» предположил, что численность татар в этой стране сейчас составляет около 700 тыс. человек. По его словам, татарский язык у соплеменников полностью утерян, но они желают его изучать. В этом им готов помочь Всемирный конгресс татар, отметил Гайнутдинов.

«Татары в Афганистане стараются не вступать в брак с представителями других нациоальностей, сохранять свою идентичность. Преимущественно занимаются сельским хозяйством, земледелием, выращивают рожь, хлопок. Хотелось бы в будущем съездить в Афганистан, еще раз встретиться с соплеменниками», — сказал Рустам Гайнутдинов.