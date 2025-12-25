Этнолог Тишков отметил успехи Татарстана в укреплении стабильности и идентичности

Этнолог Валерий Тишков в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову оценил опыт Татарстана по реализации Стратегии государственной национальной политики за 12 лет – с 2012 по 2025 год. По его словам, республике, как и России в целом, удалось сохранить стабильность и предотвратить серьезные межнациональные конфликты.

«Если посмотреть на период с 2012 по 2025 год – это больше десяти, фактически уже двенадцать лет, – то он отмечен важной особенностью: у нас не возникало серьезных внутренних конфликтов на межнациональной почве. <…> Кстати, сегодня на заседании Совета в Казани (Совет при Раисе Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным отношениям – прим. Т-и) этот момент специально подчеркнули, и Минтимер Шаймиев (Первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ – прим. Т-и) тоже отметил, что это было очень спокойное время», – сказал Тишков.

Он также акцентировал, что за это время в стране были реализованы важные инициативы предыдущей стратегии, которые способствовали укреплению российской идентичности и межнационального согласия. Среди них – придание государственного статуса Ассамблее народов России, создание Научного совета РАН и запуск крупных программ по формированию российской идентичности.

Эксперт отметил также влияние внешних событий последних лет на рост патриотизма, включая Крымский консенсус, присоединение Крыма и специальную военную операцию.

«Все это заметно сказалось на подъеме патриотизма, на росте гражданской солидарности, на укреплении российской идентичности и готовности защищать страну. Ситуация, безусловно, чрезвычайная, но итог очевиден – это такой позитивный момент роста общероссийского патриотизма», – подытожил он.

