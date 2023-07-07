Этноконцерт и тюркский гастрофестиваль: в Альметьевске пройдет праздник «Каракуз»

С 14 июля по 5 августа в Альметьевске пройдет большой этнофестиваль «Каракуз». Гостей мероприятия ждут джазовые и этноконцерты, гастрофестиваль с тюркскими блюдами, мастер-классы по народным ремеслам и многое другое, сообщили «Татар-информу» в Молодежной ассамблее народов Татарстана.

В сквере Каракуз пройдут выступления групп Khazar (Казахстан), Shono (Бурятия), «Мерема» (Мордовия), «Айкай» (Удмуртия), «Кадим Алмет», «Хмельная ворга», Zakaria (Татарстан), «Веданъ Колодъ» (Красноярский край) исполнителей Болота Байрышева (Алтай), Олены Уутай (Якутия) и других артистов.

Организаторы праздника уверены, что мелодии и ритмы этнической музыки, звучание аутентичных инструментов, народные танцы, полная творческая свобода и позитивный настрой создадут атмосферу праздника, дадут ощущение причастности к чему-то глубинному, истинно народному, подлинному.

Также на площадке будут организованы этномаркет, точки питания с тюркским колоритом, старинные народные игры и забавы, многочисленные мастер-классы по народному ремеслу, основам игры на старинных поволжских музыкальных инструментах, локация для знакомства с археологией Альметьевского района, розыгрыш призов для активных участников праздника, многое другое. Одновременно с работой этноплощадки в городе состоится шествие уличных театров со всей России.

В выходные дни последующих недель гостей праздника ждут фестивали бардовской песни, современной хореографии «Воздух», уличной культуры «Свобода», фестиваль юмора, мастер-классы по живописи, современные театральные и хореографические постановки на улицах города, кинопоказы, книжный клуб, а также грандиозный гастрофестиваль.

Завершится «Каракуз 2023» 5 августа большим джазовым концертом на городском пляже.