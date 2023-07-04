Этноколлективы со всей России, фестиваль чувашской молодежи: как отметят Уяв в Татарстане

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Более 80 фольклорных коллективов России выступят на республиканском празднике «Уяв» 8 июля в селе Сиктерме Алькеевского района Татарстана. Об интересных событиях предстоящего праздника на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала Председатель Союза чувашских женщин Татарстана, директор конкурса «Чувашская красавица» Сильвия Чаркина.

Гостей ожидает театрализованный пролог, который включит ритуал прошения благословения Мучаваром у Тура на проведение праздника «Уяв», театрализованные отрывки семейно-бытовых и календарных обрядов. В общей сложности на празднике будет работать семь сценических площадок.

На одной из них традиционно состоится конкурс гармонистов. «Растет новое поколение молодых гармонистов, выступления которых можно будет увидеть на празднике», — отметила спикер.

Для самых маленьких участников праздника будет организована детская площадка, где ребята смогут поиграть в чувашские традиционные игры, принять участие конкурсе детского фольклора, танца, песни.

Помимо этого, в преддверии праздника, 7 июля, откроется фестиваль чувашской молодежи, он будет проходить в течение трех дней.

«8 июля молодежный „Уяв“ также представит свое творчество на отдельной сцене», — анонсировала событие директор конкурса «Чувашская красавица».

Для любителей чувашской поэзии и прозы будет организованна интерактивная площадка «Славные сыны чувашского народа», посвященная творчеству Петра Хузангая и Ивана Яковлева. Событие, как ожидается, соберет более 80 писателей и поэтов-чувашей.

Заместитель министра культуры Дамир Натфуллин напомнил, что в этом году отмечается 175-летие великого писателя Ивана Яковлева.

«Мероприятия в честь этой юбилейной даты проходили и в Татарстане. Праздник Уяв также будет проходить под эгидой этой юбилейной даты», — отметил замминистра.

Все желающие также смогут попробовать национальные чувашские блюда — мясной «шартан», пирог «хуплу» и другие. «Всем на празднике будет комфортно, интересно, вкусно, каждый для себя найдет что-от по душе», — рассказала Сильвия Чаркина.

Уяв — это праздник весенне-летнего цикла, проходящий по окончании посевных работ. Он посвящен чувашской культуре, народным традициям и обычаям. В его основе — общение, единение чувашского народа на основе исторических традиций, обращения к силам природы с просьбой о богатом урожае, обильном дожде, хороводов и игрищ. Слово «уяв» буквально означает «соблюдение» (от «уя» — блюсти). Первоначально это слово означало просто соблюдение традиционной обрядовой жизни, а позднее так стали называть любой праздник, любое обрядовое торжество.