Этнограф рассказала о калфаке и одежде татарских женщин XIX века

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Калфак – традиционный женский головной убор – имеет сложную и неоднозначную историю. До XIX века этот элемент одежды практически не упоминался в научных источниках, сообщили в Телеграм-канале лектория «Миллиард. Татар».

Калфаки были распространены не только среди татарок. Подобные головные уборы носили также чувашки, марийки и русские женщины. Трикотажные калфаки встречались и у донских казаков – считается, что они заимствовали их у татар, приобретая изделия на базарах.

У татарских женщин трикотажные калфаки отличались большим разнообразием. Они могли быть полностью однотонными или полосатыми, а также украшались вышивкой и аппликациями. Внешний вид и декоративные элементы калфака менялись в зависимости от исторического периода. При этом в XIX веке существовало всего шесть основных вариантов его изготовления.

Дополнительные сведения о трикотаже, калфаке и особенностях одежды татарского народа XIX века можно узнать в подкасте «Выходя на улицу, татарская женщина полностью скрывала свою фигуру». Его автором выступает этнограф Дина Гатина-Шафикова.

