Этнофестиваль «Крутушка» возвращается после годичного перерыва

Фото: Юлия Калинина / пресс-служба фестиваля «Крутушка»

XV Международный этнический фестиваль «Крутушка» пройдет в одноименном казанском поселке (на территории оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик») с 22 по 24 августа этого года. Организаторы открыли прием заявок на участие в этом событии.

Фестиваль «Крутушка» ежегодно объединяет тысячи людей со всей России и из других стран мира. В этом году он возвращается с новыми возможностями и удобствами для участников и гостей.

В прошлом году фестиваль не проводился из-за строительных работ на территории. Теперь в «Байтике» появились новые комфортабельные корпуса, где смогут остановиться участники и гости. Это сделает фестиваль еще более привлекательным и удобным.

Фото: Юлия Калинина / пресс-служба фестиваля «Крутушка»

Программа фестиваля включает современную этническую музыка и аутентичный фольклор народов России и мира, национальную кухню, мастер-классы и ярмарка ремесленников, арт-проекты, выставки, лекции, детские программы, спектакли, презентации кинофильмов и анимации.

За музыку на фестивале отвечают звезды этносцены и современные молодёжные проекты. Участники этнографического направления – носители и хранители культуры своих народов из Татарстана и других регионов России.

Фестиваль «Крутушка» – это семейное мероприятие, объединяющее старшие и младшие поколения своей программой и доброжелательной атмосферой, замечают организаторы.

Для участия в фестивале приглашаются:

– авторы, исполнители и коллективы, использующие в своем творчестве этнический и аутентичный фольклорный материал,

– мастера декоративно-прикладного искусства и ремесел.

Фото: Юлия Калинина / пресс-служба фестиваля «Крутушка»

Срок подачи заявок:

– с 20 марта по 10 июня 2025 года включительно для участия по направлениям «Этнография», «Современная этническая музыка» и «Перформанс»,

– с 20 марта по заполнению мест для участия по направлениям «Мастер-классы» и «Ярмарка».

Организуют фестиваль ООО «Центр информационных технологий в образовании» и Фонд общественных и гражданских инициатив «Гармония» при поддержке Министерства культуры РТ, Министерства по делам молодежи РТ и администрации Высокогорского района РТ. Мероприятие проводится в рамках государственной программы «Реализация национальной политики в Республике Татарстан на 2014–2025 годы».

Сайт фестиваля – http://fest.krutushka.ru. Страницы в социальных сетях: «ВКонтакте» – https://vk.com/festkrutushka, Telegram – https://t.me/festkrutushka.