Этнофест «Кукушкин чай», кинопоказы: парки Бугульмы посетили более 30 тыс. человек

За прошедший летний сезон, который стартовал в мае и завершился в сентябре, на площадках 7 общественных пространств Бугульмы прошло около 100 культурных мероприятий. Их посетили более 30 тысяч человек. Большинство встреч были посвящены Году родных языков и народного единства, направлены на их сохранение и популяризацию. Итоги летнего сезона на совещании в мэрии Бугульмы представила начальник отдела культуры исполнительного комитета Лена Миннуллина.

Наиболее популярным среди горожан и гостей города стал межрегиональный фестиваль традиционных ремесел «Бугульма ремесленная». В этом году в фестивале приняли участие творческие коллективы и мастера из муниципальных районов Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Оренбургской и Самарской областей. Его посетили более 5 тыс. гостей.

Любители подвижных игр смогли посетить второй городской фестиваль традиционных народных игр «Шире круг». Дети и молодежь принимали активное участие в обрядово-народных, спортивных играх и веселых забавах. А изучить традиционные национальные костюмы народов России бугульминцы смогли на этно-фестивале «Милли узор».

Традиционные мероприятия с национальным колоритом были представлены на этно-празднике «Кукушкин чай — «-Кәкүк сәй». Украшением праздника стало выступление представительницы башкирской национальной культурной автономии «Шонкар» Раузы Мусиной из Набережных Челнов, которая исполнила народные мелодии на кубызе, исполнила танец «Бурзяночка» и провела мастер-класс по башкирскому танцу.

Пешеходная зона улицы Гашека — традиционное место проведения фестиваля книжной культуры «Бугульма читающая». В этом году фестиваль прошел в 10-й раз. Здесь же все лето дети принимали участие в литературных уикендах, громких чтениях, конкурсно-игровых программах, квест-путешествиях и библиодесантах.

По-прежнему популярны у жителей и гостей города традиционные кинопоказы под открытым небом. Еженедельно они проводились в парке культуры и отдыха по ул.Красноармейской.

Проект «Культурная среда города» в этом году прошел в новом формате. В течение лета по субботам одновременно на трех открытых площадках города выступали музыканты, певцы, творческие коллективы, проводились детские анимационные программы.

Ярким и масштабным событием прошедшего лета стало празднование Дня города Бугульмы и Дня республики Татарстан. В этом году городу исполнилось 242 года. Праздничные мероприятия на центральной площади посетили более 16 тысяч человек.

«Этот летний сезон был богат на события. Когда территории города наполнены жизнью, то растет запрос на количество и качество проводимых на них мероприятий. Уверен, следующий сезон будет еще ярче. Учитывая тот факт, что ежегодно прирастаем новыми общественными пространствами, то и формы организации досуга также должны меняться», — отметил глава района Линар Закиров.