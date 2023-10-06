«Этноблогинг станет супертрендом»: медиашкола «Шәп» подготовила первый выпуск блогеров

Молодым людям помогли сделать первые шаги в блогинге и познакомили с актуальными направлениями

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Молодые блогеры прошли обучение по 10 направлениям

Медиашкола стартовала 20 мая. За это время молодые люди прошли обучение по 10 направлениям: как начать вести блог и не забросить, личный бренд, тематика блога, ораторское искусство, актерское мастерство, продюсирование, видеоконтент в сети, телеграм-канал и этноблог.

Главной задачей проекта было найти новые лица и таланты, которые в будущем обретут свою аудиторию и станут лидерами мнений. Школа помогла молодым блогерам сделать свои первые шаги в этой сфере, а в последующем – развивать свои блоги.

Главная же миссия проекта – это собрать интересную, способную молодежь, желающую вести свой блог на родном языке – не только на татарском и русском, но и на языках народов, проживающих в Республике Татарстан. Поэтому в проект были приглашены активные ребята, неравнодушные к родному языку и культуре своего народа, готовые создавать интересный, качественный контент и популяризировать культуру, историю, обычаи и традиции разных народов республики.

Шамиль Садыков: «Мы, татары, когда чак-чак поедим, у нас эндорфины вырабатываться начинают. Так мы получаем ощущение счастья» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Национальное самосознание – одна из главных потребностей человека»

Темой заключительной лекции стало как раз ведение этноблога, где ребятам рассказали, почему эта тема будет становиться только востребованнее в ближайшие годы, и объяснили, на какие направления лучше обратить внимание. Перед началом занятия к участникам проекта обратился генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Национальное самосознание – одна из главных потребностей человека. Каждый из нас чувствует свою принадлежность к какому-то народу. Чтобы человек был цельным, это чувство необходимо удовлетворять через национальные песни, культуру, кухню и так далее. К примеру, мы, татары, когда чак-чак поедим, у нас эндорфины вырабатываться начинают. Так мы получаем ощущение счастья», – сказал Садыков.

Еще во время открытия проекта весной глава медиахолдинга подчеркивал, что идея создания школы блогеров одобрена Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Поддержку проекту оказывает Комиссия при Раисе РТ по сохранению, развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.

Тогда же он анонсировал, что в медиашколе «Шәп» молодых людей будут обучать базовым компетенциям блогинга: съемкам и монтажу видео, а также продвижению.

В качестве кураторов в проекте выступили известные блогеры с опытом работы с большой аудиторией. Они ведут свои блоги на татарском, русском, чувашском, марийском языках.

Вера Трефилова рассказала об особенностях ведения этноблога, главных трендах и темах на ближайшие годы в этой сфере Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«То, что делает “Татмедиа” в школе “Шэп”, – это очень круто»

После приветственного слова Шамиль Садыков передал слово известному удмуртскому блогеру Вере Трефиловой, которая уже несколько лет ведет блог, посвященный своему региону. Она рассказала об особенностях ведения этноблога, главных трендах и темах на ближайшие годы в этой сфере.

«Уверена, локальный и этноблогинг станет супертрендом. То, что делает “Татмедиа” в школе “Шэп”, – это очень круто. На уровне страны это будет востребовано на протяжении пяти лет точно. Среди наиболее развиваемых тем: традиционные ценности, дружба этносов, здоровье, внутренний туризм, экология и патриотизм», – пояснила блогер.

По ее словам, блогинг в ближайшем будущем станет полноценным звеном экономики всей страны.

При этом Трефилова отмечает и уже очень серьезный интерес к локальному блогингу. Она сама не ожидала, что обретет такую популярность, когда начала вести блог об Удмуртии. Благодаря этнонаправлению к ней обращались многие большие медиакомпании, государственные деятели, а ее блог смотрят далеко за пределами республики.

«Я не знаю, куда эта история дальше выльется, сейчас я уже отношусь к блогингу не только как к творчеству, но и бизнесу. Очень много съемок, приглашений. Сейчас я проживаю жизнь своей мечты. Это можно сделать здесь, у себя в регионе. Все это вылилось из того, что когда-то я решила стать этноблогером. Для этого есть все возможности и у вас», – обратилась к выпускникам медиашколы Вера Трефилова.