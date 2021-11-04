Этномотивы на современный лад: состоялся гала-концерт фестиваля «Наш дом – Татарстан»

На сцене Культурного Центра «Сайдаш» прошел гала-концерт республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан». Концерт приурочен ко Дню народного единства и посвящен Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

Торжественное мероприятие открылось вокально–хореографической постановкой «Россия! Ты одна такая!». Ее постановщиками выступили заслуженные артисты РТ Мария Семенова и Роман Плеханов.

Фото: © Владимир Васильев

Массовое действо сменили творческие коллективы Государственного ансамбля песни и танца РТ, ансамбль «Казань», Государственный ансамбль кряшен «Бермәнчек», ансамбль танца «Булгары» и «Татарстан» из Набережных Челнов, хор «Русская песня», ансамбль «Вагуда», ансамбль танца «Савалат куперэ».

В их исполнении прозвучали номера, представляющие культуру и традиции разных народов, населяющих многонациональную республику.

Фото: © Владимир Васильев

В этот вечер свое творчество представили заслуженные артисты РТ Алина Шарипжанова, Айдар Сулейманов и вокальный ансамбль «Версия». Яркий акцент был поставлен ансамблями «Сакартвелло» и «Кавказстайл», которые исполнили «Попурри народов Кавказа».

Не обошлось и без современных обработок народных мелодий в исполнении Ильгиза Шайхразиева и Ислама Валеева, фолк-группы Zakariya, группы «Шану», ансамбля «Новое поколение».

Фото: © Владимир Васильев

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией концерт прошел лишь в онлайн-формате. Зрители могут насладиться записью трансляции яркого концертов на ютуб-канале ТНВ, а также в аккаунтах «Республика Татарстан» и «Дом дружбы народов» в социальной сети «Вконтакте».

Основной задачей фестиваля является укрепление единства и духовного взаимообогащения народов, проживающих на территории Татарстана. Ежегодно этнокультурный проект проходит на базе муниципальных районах и закачивается гала-концертом в Казани.