Этно-фестивалем «Время детства» отметят День защиты детей в Присутственных местах Кремля

Флагманской площадкой празднования Международного дня защиты детей по традиции станет Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль». Мероприятия здесь будут проходить 1 июня с 10.00 до 21.00, принять участие в них можно будет бесплатно, сообщила на пресс-конференции замдиректора по развитию музея-заповедника Лия Давлетшина.

На территории Кремля будет работать девять разных локаций, их можно будет посетить в разное время. «Можно будет прийти утром, можно вечером», — рассказала спикер.

С 10.00 до 15.00 в Пушечном дворе будет проходить фестиваль традиционных игр Татарстана «Уен Фест».

С 13.00 до 14.00 на площади перед Кул Шарифом ребят ждут творческие мастер-классы и шоу от лаборатории занимательной науки «Естественно, Наука!»

Параллельно с 13.00 до 14.00 в крытой галерее Юнкерского училища запланирован мастер-класс по раскрашиванию фигурок. «Это традиционная локация, на которую мы все приглашаем всех деток», — отметила спикер.

С 13.00 до 16.00 на площади перед Кул Шарифом пройдут активности от «Союзмультпарка». Детей и взрослых ждут ростовые куклы, мастер-классы по созданию мультфильмов.

Также с 13.00 до 16.00 на площади перед Кул Шарифом будут организованы активности от «Шаян ТВ». Будут работать аниматоры, ростовые куклы Шаян и Мияу, зоны рисования и мастер-классов. Все желающие смогут присоединиться к танцевальному флешмобу.

С 13.00 до 16.00 на площади перед пожарной частью будет открыта школа дорожной безопасности. Посетителей Казанского Кремля ждут игры, конкурсы, знакомство с ПДД, фигурное вождение велосипеда, выставка автомобилей и мотоциклов ГИБДД.

«Эта площадка работает каждый год и мы видим, какой популярностью она пользуется», — прокомментировала Лия Давлетшина.

С 16.00 до 20.00 во дворе Присутственных мест состоится этно-фестиваль «Время детства». Участники события покажут, как жили дети несколько веков назад. Также каждый желающий сможет написать себе письмо в будущее, загадать желание и положить в волшебный сундук. Проводником фестиваля станет добрый герой Заман Абый.

«В это время во дворе Присутственных мест пройдут мастер-классы от центра ремесел „Абый & Сабый“. На одном из них можно будет сделать брелок „Тюльпан“ и забрать его с собой», — анонсировала представительница Казанского Кремля.

С 16.30 до 17.00 также во дворе Присутственных мест представят перфоманс «Три реки» с Заман Абыем.

С 20.00 до 21.00 во дворе Присутственных мест состоится концерт юниор-оркестра Казанской консерватории. В программе прозвучат Моцарт, Бизе, Вебер, Глинка, Сайдашев и другие композиторы.

«Ребята будут выступать возле Кремля. Это будет потрясающе звучать, мы уже видели это на репетициях», — заключила спикер.