На Дне города в Бугульме пройдет шоу витязей и выступят Gayazovs Brothers

Фото: пресс-служба администрации Бугульминского района

30 августа в Бугульме пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню республики, Дню города и Дню нефтяника. Для гостей праздника выступит кавер-группа Blackberry, а гвоздем вечера станет концертная программа российской музыкальной группы Gayazovs Brothers. Организаторы обещают много активностей: мастер-классы, тренировку от олимпийского чемпиона и даже шоу витязей, сообщает пресс-служба администрации района.

«В этом году Бугульме исполняется 242 года. Программа праздника будет очень насыщенной. Накануне – 29 августа – мы проведем день фонтанов. Будет много интерактивных площадок, и взрослые, и дети смогут выбрать что-то по душе», – отметил глава Бугульминского района Линар Закиров на совещании по подготовке к празднику.

Праздничные мероприятия начнутся в 11.00 на центральной площади им.Ленина. Здесь проведут мастер-классы, организуют интерактивные площадки, выставки и спортивные игры.

День города откроется спортивным мероприятием «Фитнес с олимпийским чемпионом». Открытую тренировку на свежем воздухе проведет известный татарстанский пловец, олимпийский чемпион Александр Красных. Любители спорта также смогут присоединиться к индивидуальному спринту на лыжероллерах, старт которой будет дан в 16.00 по ул.М.Джалиля-Советская.

Жители и гости города ознакомятся с экспозицией картин местных художников, посетят выставку технологического транспорта предприятий города и сфотографируются у фотозоны «Любимый город». На шоу витязей «богатыри» будут разрывать стальные цепи, завязывать в узлы гвозди и разбивать каменные плиты голыми руками. Для юных гостей праздника проведут детскую игровую программу.

Традиционно на празднике будут чествовать жителей, которые внесли значительный вклад в развитие и процветание родного города. Культурная программа пройдет с участием почетных гостей – творческих коллектив из города-побратима Армавир Краснодарского края. Для гостей праздника выступит группа из Татарстана – этнo-электронный DJ-проект ABIEM Project и кавер-группа Blackberry.

Масштабные гулянья завершатся концертом российской музыкальной группы Gayazovs Brothers и салютом, который начнется в 21.00.