Этнический татарин стал чемпионом Афганистана по ушу в разделе саньда среди юношей

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Одиннадцатилетний этнический татарин Кудратулла Азизи Татар стал чемпионом Афганистана по ушу в разделе саньда среди юношей в весовой категории до 30 килограммов. Об этом журналисту «Татар-информа» сообщил глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

«В турнире, который прошел в Самангане, приняли участие 16 спортсменов из десяти провинций: Кабул, Саманган, Фарьяб, Сари-Пуль, Джаузджан, Балх, Баглан, Кундуз, Бадахшан, Тахар», — рассказал Забихулло Надери Татар.

Спортсмены татарской общины Афганистана достойно представляют свою нацию в футболе, волейболе, смешанных единоборствах ММА. Они не раз становились чемпионами в различных видах спорта.

«В этот раз представитель афганских татар стал чемпионом по ушу в боевом разделе саньда. Примечательно, что спортсмен выходил на бои в шортах с надписью „Россия“ и вставкой на поясе „Земля воинов“. Экипировку он выбирал сам», — отметил генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.