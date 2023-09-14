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Этим утром российские ВПО сбили над Крымом 11 беспилотников
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Российская система противовоздушной обороны сбила над 11 беспилотных летающих аппарата, сообщает Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что дежурные системы ПВО сбили 11 БПЛА в небе над территорией Республики Крым.
Попытка совершения теракта была зафиксирована в районе 5.30 по московскому времени.
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