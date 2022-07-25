Этим летом пассажиры выбирали казанское метро на 8% чаще, чем в допандемийное время

С 1 июня до 24 июля казанским метро воспользовались 4 733 855 пассажиров. Эта цифра на 8% выше, чем в допандемийный 2019 год, сообщается в Telegram-канале «Метроэлектротранса».

Так, в эти же месяцы 2020 года, когда в самом разгаре были коронавирусные ограничения, метрополитеном перевезено 2 627 793 пассажира. В 2019 году показатель был почти в два раза выше — 4 313 143.

«Несмотря на то что туристический сезон начался еще в мае, пик потока туристов в метрополитене пришелся на июль», — уточнили в «Метроэлектротрансе».