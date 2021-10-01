Этиленовый комплекс ПАО «Нижнекамскнефтехим»: стройка идет качественно и по графику

ПАО «Нижнекамскнефтехим» реализует крупнейший инвестиционный проект – этиленовый комплекс мощностью 600 тыс. тонн в год. О том, как идет масштабная стройка, когда планируется ввести комплекс и что этот проект значит для компании – в материале ИА «Татар-информ».

Нижнекамскнефтехим трансформируется в крупного игрока на рынке пластиков

Строительство нового этилового комплекса (ЭП-600) стартовало в Нижнекамске в мае 2020 года. Производство спроектировала немецкая компания Linde, генеральным подрядчиком стала турецкая фирма Gemont.

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин сообщил журналистам, что новый комплекс значим не только для предприятия и Татарстана – проект включен в стратегию социально-экономического развития республики до 2030 года, но и России в целом – он является частью долгосрочной стратегии развития химического и нефтехимического комплекса РФ до 2030 года.

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин: «Необходимо поднимать экономику страны за счет строительства новых производств» Фото: Пресс-служба НКНХ

Этилен – это основной продукт нефтехимического синтеза, из него производят полиэтилен, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат и полистирол, необходимые для выпуска готовой продукции – труб, изоляции проводов и кабелей, изделий для автомобильной и авиационной промышленности, а также бытового и медицинского назначения.

Сегодня на долю России в общем мировом производстве этилена приходится всего 2%, по этому показателю страна находится на 11-м месте в мире. Айрат Сафин отметил, что ввод в эксплуатацию ЭП-600 позволит «Нижнекамскнефтехиму» укрепить позиции на нефтехимическом рынке.

«Почему нужна нефтехимическая продукция? Это следующий передел, это добавленная стоимость. Необходимо поднимать экономику страны за счет строительства новых производств», – уверен Айрат Сафин.

Сырьем для нового комплекса станет прямогонный бензин (нафта) – его предполагается получать с нефтеперерабатывающих заводов в Татарстане. Всего будет перерабатываться 1,8 млн тонн нафты в год. Конечными продуктами станут пропилен – планируется производить 273 тыс. тонн, бензол – 249 тыс. и бутадиен – 88 тыс. тонн.

«Наше предприятие, будучи производителем широкого спектра синтетических каучуков, трансформируется в крупного игрока на рынках России и СНГ в области производства и продаж разных марок пластиков, замещающих, в том числе их импорт», – подчеркнул Айрат Сафин.

Треть комплекса уже построена

К настоящему времени построено уже 34% нового этиленового комплекса.

«Мы идем в графике, по нему у нас окончание всех работ намечено на конец 2022 года, а к середине 2023 года мы должны будем закончить все пуско-наладочные работы, чтобы начинать принимать сырье и выпускать продукцию», – сообщил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима».

Строительные работы на объекте идут полным ходом Фото: пресс-служба НКНХ

Строительные работы находятся в самом разгаре. Этап общестроительных работ практически закончен. Параллельно со сборкой металлоконструкций и установкой оборудования в проектное положение строители приступили к монтажу трубопроводов.

Предприятию удалось решить вопросы с обеспечением стройки даже в острые периоды распространения коронавируса в мире. К примеру, в апреле Россия на два месяца ограничивала авиасообщение с Турцией, откуда в основном приезжали специалисты турецкого подрядчика – ООО «Гемонт».

«Я хотел бы поблагодарить руководство Республики Татарстан, Президента Рустама Минниханова, который лично занимался этим вопросом, министерство экономики РФ, которое оперативно согласовывало необходимые документы для того, чтобы чартерными рейсами завозить специалистов на территорию республики. Тесное взаимодействие подрядчика и заказчика позволило справиться и минимизировать последствия от ковидных ограничений», – сказал Айрат Сафин.

Он высоко оценил качество и темпы возведения промышленного объекта, в строительстве которого принимает не только генеральный подрядчик ООО «Гемонт», но и 18 татарстанских компаний.

Всего в возведении комплекса задействовано 3,2 тыс. человек, в том числе 2,5 тыс. строителей и 700 инженерно-технических работников.

Сердце предприятия – печи пиролиза – практически готовы

Для соблюдения графика строительства организована ритмичная поставка материалов и оборудования, которое доставляется на строительную площадку всеми видами транспорта. Например, крупногабаритное оборудование доставлялось водным транспортом - всего было организовано 19 таких рейсов.

Ленар Нагимуллин: Графика строительства соблюдается Фото: пресс-служба НКНХ

«В настоящее время на строительной площадке смонтировано 425 единиц оборудования, почти 100 тысяч кубических метров железобетонных конструкций и 26 тысяч тонн металлоконструкций. Проложено 19,8 тысячи метров внутриплощадочных сетей, 41 тысяча тонн трубопроводов, 56 км кабельных лотков, завершены работы по разработке котлованов, подходит к финишу возведение непроизводственных зданий – 3-х подстанций и операторной», – рассказал директор завода ЭП-600 Ленар Нагимуллин.

Основное внимание строители уделяют печам пиролиза – сердцу производства, как говорят нефтехимики. Всего будет установлено шесть печей, в том числе одна резервная, общей мощностью 225 тонн в час.

Печи пиролиза: готовность – 95% Фото: пресс-служба НКНХ

«Монтаж печей пиролиза завершим к концу 2021 года. К сегодняшнему дню собрано уже 95% металлоконструкций, основные работы здесь уже завершены», – сказал руководитель проекта компании ООО «Гемонт» Яшар Кандемир.

На строящемся комплексе применяются самые передовые технологии

При проектировании комплекса были применены передовые решения, направленные на высокую производительность, энергоэффективность, промышленную и экологическую безопасность, сообщил Нагимуллин.

«Более 70 тысяч сигнализаций и блокировок предусмотрено для безаварийной и безопасной работы на новом этиленовом комплексе ЭП-600. Особое внимание уделяется обеспечению экологической безопасности. На источниках выбросов спроектированы системы их мониторинга (CEMS), обеспечивающие контроль в режиме онлайн с передачей данных на станции управления и в надзорные органы», – рассказал Ленар Нагимуллин.

Проектом предусмотрена современная факельная система - утилизация углеводородов будет без дыма. Для снижения образования окисей азота будут применены современные эффективные горелки с двумя зонами сжигания, а исключить попадание взвешенных частиц и кокса в атмосферу помогут эффективные циклоны декоксования.

Безопасности работ на комплексе относятся с полной ответственностью Фото: пресс-служба НКНХ

Для безопасного обезвреживания жидких потоков спроектирована система термического разложения (инсинератор). Загрязненные технологические стоки перекачиваются в герметичных системах, что исключает попадание вредных паров в атмосферу.

Бассейны для сбора и очистки сточных вод будут закрытыми. Локальные очистные сооружения позволят исключить промышленные стоки: вода после очистки будет возвращается в процесс, таким образом снизится и потребление воды из реки Кама.

Для генерального подрядчика это 146-й проект

Темпы строительства задает и выдерживает генеральный подрядчик, который имеет большой опыт в создании подобных объектов. ЭП-600 – это 12-й по грандиозности проект для ООО «Гемонт» в России из 146, реализованных в разных странах мира, сказал журналистам генеральный директор компании Мухиттин Акташ. Еще один – 13-й компания строит в Иркутской области.

Мухиттин Акташ: Подбор кадров на объект – самый серьезный Фото: пресс-служба НКНХ

«Именно в Республике Татарстан мы смогли обеспечить безостановочную реализацию проекта в период мирового локдауна в 2020 году и делаем все возможное, чтобы ускорить процесс строительства нового этиленового комплекса в Нижнекамске», – подчеркнул Мухиттин Акташ.

Существенно ускоряет процесс монтажа трубопроводов на объекте и современная база по производству трубных узлов для нового комплекса. Она оборудована самыми передовыми технологиями и оборудованием, которые гарантируют высокое качество сварных швов любой сложности.

При высоких темпах строительства соблюдается и качество работ.

«Контроль качества выполнения работ проверяет и отдел качества «Нижнекамснефтехима», и наш отдел качества. Мы действуем параллельно в этом направлении», – сказал генеральный директор ООО «Гемонт».

Он также сообщил, что качество работ дополнительно проверяют три независимые лаборатории. И, конечно, весь процесс контролируется специалистами Ростехнадзора. Таким образом достигается высокая надежность и качество проводимых работ, отметил представитель подрядчика.

Качество работ проверяется на каждом этапе Фото: пресс-служба НКНХ

Мухиттин Акташ отметил, что подбор строителей ведется жесткий. «В первую очередь мы смотрим, чтобы у кандидата был опыт работы в подобных предприятиях. Поскольку у нас очень критически важный объект, после опыта мы заглядываем в прошлое претендента - на отсутствие проблем с законом. И здоровье должно быть крепким, конечно», – рассказал о принципах подбора персонала руководитель турецкой фирмы.

В ходе строительства соблюдаются и все положенные антиковидные меры. «Когда мы привлекаем специалистов из-за рубежа, мы требуем, чтобы они были уже привиты. На территории вахтового городка мы построили обсервацию на 500 человек. Туда помещаются все, кто приезжают на работу в Нижнекамск. Мы используем это здание и в тех случаях, когда нужно изолировать людей при появлении симптомов коронавируса», – рассказал генеральный директор ООО «Гемонт» Мухиттин Акташ.

Яшар Кандемир: Антиковидные меры на стройке – под пристальным контролем Фото: пресс-служба НКНХ

Кроме того, работники соблюдают социальную дистанцию. «Три раза в смену у работающих измеряется температура. Круглосуточно на стройке дежурит медперсонал, есть бригада «Скорой помощи», – об этом на строительной площадке рассказал руководитель проекта ЭП-600 ООО «Гемонт» Яшар Кандемир.

Подготовка кадров для предприятия – со школьной скамьи

С запуском этиленового комплекса «Нижнекамскнефтехим» значительно увеличит налоговые отчисления в консолидированный бюджет республики в ближайшие годы, сообщил глава компании Айрат Сафин.

Для нового предприятия после его ввода в эксплуатацию потребуется 630 человек, а вся стратегическая программа по вводу новых производств ПАО «Нижнекамскнефтехим» позволит создать – более 2 тысяч рабочих мест.

Сафин отметил, что «Нижнекамскнефтехим» уже отработал эффективную систему набора работников. Только за 8 месяцев текущего года компания приняла на работу более 1 тыс. человек.

«Основным источником пополнения предприятия молодыми специалистами и рабочими остаются Казанский национальный исследовательский технологический университет, Нижнекамский химико-технологический институт (НХТИ) и колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева. В 2021 году 104 их выпускников стали нашими работниками», – рассказал руководитель.

Подготовка кадров для предприятия ведется уже со школьной скамьи. В этом году в Нижнекамске в лицее №37 и школе №36 для 9-классников были открыты нефтехимические классы. Их ученики на более глубоком уровне изучают физику и химию.

После окончания 9-х классов выпускники могут выбрать продолжить обучение в 10-11 классах и в дальнейшем поступить в НХТИ или пойти учиться в базовый колледж нефтехимии и нефтепереработки.

При подготовке кадров используется дуальное обучение ­– производственную практику учащиеся могут пройти на «Нижнекамскнефтехиме». Таким образом компания вызывает интерес у учеников в дальнейшей работе на предприятии.

«Мы максимально стремимся использовать имеющийся трудовой потенциал. На строящиеся производства за счет внутренних резервов и внешних источников за 8 месяцев 2021 года уже приняты 145 человек», – сказал Сафин.

Фотографии предоставлены пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»