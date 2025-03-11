«Эти условия не для меня»: суд оставил в СИЗО экс-помощника райпрокурора Казани

Сегодня в Верховном суде Татарстана прошло слушание по апелляционной жалобе экс-помощника прокурора Кировского района Казани Ильнура Мухаметзянова. Он пытался обжаловать свой арест по делу о взятке. Заседание прошло с использованием видео-конференц-связи.

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Ильнур Мухаметзянов признал вину и сообщил суду, что активно сотрудничает со следствием.

«Пытаюсь участвовать в раскрытии преступления. Ваша честь, на протяжении всего времени своей работы я руководствовался законом. Не подводил начальника и коллег. За всю жизнь я никогда не нарушал закона, даже на машине быстрее 60 км/ч не ездил. Да, я совершил это преступление, но я не должен содержаться в таких жестоких условиях. Я поддерживаю жалобу своего защитника об изменении меры пресечения на не связанную с изоляцией от общества», – рассказал он.

Мухаметзянов попался на взятке в 20 тыс. рублей. По версии следствия, он получил деньги от казанца Ивана Никишина, которого приговорили к условному сроку и штрафу за хранение 0,8 грамма синтетики.

Ильнур Мухаметзянов тогда участвовал в деле в качестве государственного обвинителя. По версии следователей, экс-помощник прокурора потребовал от Никишина деньги за то, чтобы оставить решение суда в силе. Он якобы заявил, что в ином случае обжалует приговор.

Бывшего помощника райпрокурора арестовали и поместили в СИЗО на время разбирательства. Сегодня Верховный суд РТ постановил оставить это решение без изменений и не удовлетворять ходатайство защиты об изменении меры пресечения на домашний арест.