«Эти снимки передают Божественную красоту»: в Нацмузее РТ открыли «Литургию с Патриархом»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в Национальном музее Татарстана начала работу выставка, посвященная православной культуре. Экспозиция под названием «Литургия с Патриархом» включает в себя памятники православной культуры из музейных фондов и фотовыставку, приуроченную к 15-летию интронизации Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Выставка включает в себя фотографии, сделанные во время визитов Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в различные регионы России. Поскольку Патриарх трижды посещал Казань, в экспозицию вошли и снимки из столицы Татарстана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Идея авторов проекта заключалась в том, чтобы на примере служения архиерея познакомить зрителя с различными формами церковной жизни – укреплением веры, духовным просвещением, образованием и нравственным воспитанием детей и молодежи, милосердием, развитием всех видов церковного искусства.

Центральное место в экспозиции занимают памятники православной культуры XVII–XIX веков из фондов Национального музея Республики, имеющие отношение к архиерейскому служению. Среди экспонатов – комплект литургического облачения епископа, который участвовал в коронации императора Николая II в 1896 году, саккосы митрополитов Казанских и Свияжских, один из наиболее ценных образцов лицевого шитья – саккос митрополита Лаврентия с изображениями святых, изготовленный во второй половине XVII века в Строгановских мастерских, а также личное Евангелие Патриарха Адриана в роскошном переплете.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Церемония открытия началась с торжественной части, в которой приняли участие почетные гости, включая митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, главного федерального инспектора по Республике Татарстан Виктора Демидова, руководство национального музея Татарстана и куратора выставки, а также автора некоторых фотографий, иерея Игоря Палкина. Гостей встречал архиерейский хор под руководством Дениса Рогова. Первым приветственное слово произнес глава Татарстанской митрополии.

«Мы подошли к началу празднования нашего главного праздника – явления Казанской иконы Божией Матери “Казанская”. Это праздник Казани и всей нашей Церкви, потому что за самое короткое время он стал всенародно любимым. И сегодня в ознаменование этого события и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит выставка, посвящённая его трудам», – рассказал владыка Кирилл.

Изначально выставка была представлена в Москве, в храме Христа Спасителя. После этого фотографии были перевезены в Казань.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Генеральный директор Национального музея РТ Алиса Вяткина в своем приветственном слове подчеркнула, что совсем недавно здесь завершила работу выставка о мусульманских традициях.

«Я хочу выразить слова огромной благодарности Татарстанской митрополии за предоставленную честь и доверие, за возможность участвовать в этом проекте. Здесь представлены раритеты из нашей коллекции православной культуры, которые мы показываем очень редко в силу того, что они требуют особых условий хранения. Разумеется, мы всегда рады возможности представить эти работы широкой общественности», – отметила Вяткина.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После официальной части иерей Игорь Палкин пригласил всех на экскурсию. Он рассказал о том, как создавались эти уникальные кадры и о служении Святещейго Патриарха.

«В начале было слово, поэтому первый экспонат – Евангелие XVII века», – обратил внимание отец Игорь.

В первом зале также представлены цитаты Патриарха Кирилла, после чего следуют фотографии, связанные с его служением. Здесь можно увидеть кадры за алтарем, службы в присутствии тысяч людей и трогательные моменты, такие как взгляд полной радости пожилой женщины, которую навестил в больнице Патриарх, или фото девушки, бросившейся к нему в объятия. Есть и моменты из официальных мероприятий, включая выступление в Госдуме.

Экспозиция включает в себя Литургию на центральной площади Владивостока, в Сербии и многих других уголках земли. После осмотра всей экспозиции митрополит Кирилл поделился, какой кадр понравился ему больше всего.

«Одна из самых впечатляющих фотографий – та, где Патриарх сидит в чуме с местными жителями, пьет чай и разговаривает. Еще один запоминающийся снимок – храм на Чукотке, белоснежное здание, которое выделяется на фоне сурового северного поселка. Также стоит отметить фотографию, где Патриарх стоит на реке Великая», – поделился владыка.

Архиерей подчеркнул, что эта выставка не просто о жизни одного человека, она отражает многообразие нашего общества и нашей жизни в целом.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я думаю, даже просто поглядев на эти красочные фотографии, даже когда снимается что-то очень суровое и аскетичное, как Чукотка, они все равно передают Божественную красоту того мира, в котором мы живем. Бывает, идешь и видишь под ногами грязь и пыль, а поднимаешь голову – видишь чистое небо. Поэтому важно иногда отрывать глаза от пола, чтобы понимать божественную любовь», – рассказал он.

Отец Игорь поделился, в чем заключается особенность работы православного фотографа и по совместительству священника.

«Очень важно не заслонять собой то событие, которое происходит перед вами. Важно, чтобы было видно не столько авторский взгляд, “я художник, я так вижу”, а чтобы прочитывалось такое отношение к происходящему: “Как хорошо, что я это вижу, и могу рассказать другим”», – рассказал священнослужитель.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что Патриарх – это значимая фигура нашего общества.

«Его слова создают повестку, и о нем часто говорят как об общественном деятеле нашего общества. Он встречается с президентом, главами регионов, посещает разные больницы, заводы. Всё это часто происходит внутри церковных визитов. Но часто для светского человека остаётся в стороне и становится непонятным то, что самое главное дело, которое совершает Патриарх, — это молитва. Чтобы акцентировать на этом внимание, мы и сделали эту выставку», – объяснил отец Игорь.

Выставка будет открыта для посетителей до 5 августа. Посещение выставки возможно и по Пушкинской карте.