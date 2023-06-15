«Эти люди могли бы жить: глава ГИБДД РТ о беспечности водителей и опасности дорог

Рустем Гарипов попросил татарстанских водителей уделять особое внимание безопасности

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

ДТП стало больше, погибают в них меньше

Число аварий на дорогах Татарстана продолжает расти – гибнут взрослые и дети, кто-то получает травмы и на всю жизнь остается инвалидом. Главный Государственный автоинспектор Татарстана Рустем Гарипов попросил татарстанских водителей уделять особое внимание безопасности, помнить, что автомобиль – это объект повышенной опасности.

Начал Рустем Гарипов с цифр статистики – количество дорожно-транспортных происшествий выросло, однако погибших в них стало меньше.

«За пять месяцев этого года на дорогах республики зарегистрировано 1196 ДТП, в которых 85 человек погибли и 1458 человек получили ранения. Погибло на 20 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная доля погибших приходится на такие виды ДТП, как столкновения – 55%, наезды на пешеходав – 22%, наезды на препятствия – 9%», – рассказал Рустем Гарипов.

Шесть человек погибли по вине неопытных водителей, тех, чей стаж за рулем менее двух лет. По этой же причине 104 человека получили травмы.

Выросло и количество ДТП по вине водителей автобусов – их стало больше на 35%.

«Из-за нарушения ПДД водителями автобусов зарегистрировано 42 аварии, в которых 54 человека получили ранения, погибших нет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост количества ДТП на 11 случаев, и числа раненых – их на 10 человек больше, что больше на 22%», – рассказал Рустем Гарипов.

В качестве примера он привел случай, который произошел 2 мая. Водитель автобуса из соседнего региона вез девять человек, как выяснили инспекторы ДПС, он был пьян. К счастью, его вовремя остановили.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сообщайте о нетрезвых водителях, чтобы избежать беды»

Алкоголь и дорога – две несовместимые вещи, однако после порции горячительного люди об этом нередко забывают. Надеясь, что на пути не попадутся автоинспекторы, такие водители не думаю, что могут стать причиной большого человеческого горя. За этот год произошло 50 таких ДТП, в которых 6 человек погибли и 62 получили травмы. Радует, по словам начальника УГИБДД МВД по РТ, что этот показатель снижается – в прошлом году он был выше на 37%.

«Увидел нетрезвого водителя – нужно немедленно сообщить об этом, чтобы избежать ДТП. Хочу донести до жителей нашей республики, чтобы они своевременно сообщали нам о нетрезвых за рулем. Не для того, чтобы наказать их, а чтобы избежать беды. Многие говорят, что это “стукачество”, донос. Как бы это не называли, но нам – всем жителям республики – нужно предотвратить беду на дороге», – утверждает Гарипов.

Чтобы сообщить о пьяном водителе, необходимо позвонить по номеру 112, 02 или считать QR-код, который наклеен на каждый патрульный автомобиль и пройти по ссылке. В Госавтоинспекции РТ подчекривают – анонимность автора сообщения будет сохранена.

«Увидел нетрезвого водителя – нужно немедленно сообщить об этом, чтобы избежать ДТП» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Однако опыт сотрудников ГИБДД показывает, что некоторых водителей наказание не останавливает – лишившись прав, выплатив штраф, они снова садятся за руль пьяными. Тех, кто попался повторно, привлекают к уголовной ответственности, но случается, что и это не помогает – выйдя на свободу, они снова садятся за руль пьяными, отметил Гарипов.

«В этом году 5 568 нарушителей за нахождение за рулем в нетрезвом виде привлечены к административной ответственности и 125 – к уголовной. Они губят себя, и тех людей, которых уже не вернуть. Только из-за того, что кто-то себе позволил перед тем, как сесть за руль, выпить спиртное», – отметил главный Государственный автоинспектор Татарстана.

19 из погибших в этом году – пешеходы, 13 из них стали жертвой пренебрежения к правилам дорожного движения. 326 человек пешеходов получили травмы после наездов авто.

«Не просто так мы обозначаем, что по вине самих пешеходов. В Казани произошло два случая, когда в зоне видимости находились пешеходные переходы. К сожалению, мы не можем достучаться до жителей республики. Никак не можем донести, насколько важно соблюдать правила, вне зависимости водитель ты или пешеход. Нужно понимать, что скорость автомобиля может быть очень высокой. Мы настаиваем, чтобы пешеход, попадая на зебру, убедился, что для него горит разрешающий сигнал светофора и все автомобили остановились», – обратил внимание Рустем Гарипов.

Число аварий на дорогах Татарстана продолжает расти – гибнут взрослые и дети, кто-то получает травмы и на всю жизнь остается инвалидом Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В каждом восьмом ДТП участниками были дети»

Самая страшная статистика – связана с детской смертностью. Три детские жизни унесла беспечность на дороге в этом году.

«В каждом восьмом ДТП от общего количества происшествий участниками были дети. Почти половина происшествий от общего количества ДТП с участием детей приходится на детей-пассажиров, где они, по сути, оказываются заложниками ситуации. С начала года с их участием зарегистрировано 72 ДТП, в них 3 ребенка погибли и 82 травмированы», – рассказал Гарипов.

Количество аварий с участием детей осталось на уровне прошлого года, добавил он.

«Напомню о ДТП в Актанышском районе. 26 февраля водитель Kia не выбрал безопасную скорость, наехал на дорожное ограждение, затем выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАЗ. От полученных травм на месте скончались два пассажира Kia: семилетний мальчик и четырехлетняя девочка. Оба ребенка перевозились в соответствии с ПДД, но сила удара оказалась слишком велика», – заключил Главный Государственный автоинспектор.

Основные причины ДТП, в которых дети-пассажиры получили ранения, – это несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части. При этом главным остается – игнорирование родителями безопасности собственных детей, которые перевозят их без детских автокресел. Штраф в три тысячи рублей родителей не пугает, но самое страшное, что они не опасаются за жизнь и здоровье детей.

«Приведу пример, когда детское удерживающее устройство спасло жизнь ребенку. 2 января в Бугульминском районе женщина, управляя автомобилем Honda, не выбрала безопасную скорость, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем Opel. В результате водитель автомобиля Honda и два его пассажира скончались на месте ДТП. Единственный выживший в автомобиле Honda – это трехлетний ребенок, который перевозился в детском автокресле. Он получил незначительные травмы», – рассказал Рустем Гарипов.

И, к сожалению, летнние каникулы становятся временем, когда растет количество аварий с участием детей. Школьники развлекают себя катанием на велосипедах и самокатах, выезжают на проезжую часть, где их ждет смертельная опасность.

Управлять мопедом или скутером разрешено с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М» Фото: © «Татар-информ»

«Неменьшую тревогу вызывает аварийность с детьми, управляющими механическими транспортными средствами. С их участием в текущем году зарегистрировано 3 ДТП, в которых 1 ребенок погиб и 3 получили травмы. 6 мая в Альметьевском районе водитель автомобиля Opel не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с мотоциклами Минск и ИЖ, под управлением подростков 2006-го и 2008 годов рождения. В результате 15-летняя пассажирка мотоцикла ‘’Минск’’ скончалась на месте происшествия. Она была без мотошлема. Водители мотоциклов с травмами были доставлены в больницу», – привел пример главный Государственный автоинспектор.

Рустем Гарипов напомнил, что управлять мопедом или скутером разрешено с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М». За нарушение придется раскошелиться, и скорее всего родителям – штраф от 5 000 до 15 000 рублей.

«Еще одним популярным, при этом не менее опасным транспортным средством, являются квадроциклы. Они не допущены к эксплуатации на дорогах общего пользования. Для управления квадроциклом необходимо пройти обучение и получить Удостоверение тракториста-машиниста с категорией A1, а получить его можно по достижении 16 лет. Напомню о происшествии Спасском районе. В деревне Чэчэкле четырехлетний ребенок, управляя квадроциклом, передвигался по дорогам общего пользования без контроля взрослых. И только по счастливой случайности он не попал под колеса большегруза. Автоинспекторы пресекли данное правонарушение и передали ребенка родителям. Как было установлено, ребенок приехал из Казани в гости к бабушке», – поделился Рустем Гарипов.

Но были и случаи, когда дети садились за руль родительских автомобилей. В 2018 году в Зеленодольском районе пятилетний мальчик взял ключи у родителей и сел за руль – ребенок не справился с управлением, съехал в водоем и погиб.

Другой случай произошел в День защиты детей в этом году. В Лениногорске автоинспекторы заметили подозрительный автомобиль и подали водителю знак об остановке – они не знали, что за рулем находится 12-летний водитель. Завязалась совсем не продолжительная погоня, мальчишка врезался в столб. Он получил серьезные травмы.

Если ребенку меньше семи лет, кататься он должен под чутким присмотром взрослых Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Самокаты, моноколеса, гироскутеры и сигвеи – теперь это СИМ

Еще одна сезонная головная боль для автоинспекторов – байкеры, велосипедисты и самокатчики.

«К сожалению, уже имеется факт наезда на ребенка, управлявшего самокатом в Альметьевском районе. 18 мая водитель автомобиля Ford не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 12-летнюю девочку-пешехода, которая в нарушение ПДД пересекала проезжую часть на самокате вне пешеходного перехода», – отметил главный Госавтоинспектор республики.

Он напомнил, что с 1 марта в силу вступили изменения в ПДД, где появилось отдельное понятие – средство индивидуальной мобильности, коротко – СИМ.

«Если раньше было непонятно, к какой категории отнести самокаты, моноколеса, гироскутеры и сигвеи, то теперь у них есть четкое определение и свое место в своде правил. Все они отныне считаются транспортными средствами. Вместе с определением появились права и обязанности у тех, кто катается на СИМ», – отметил Гарипов.

Скорость передвижения на таких устройствах не должна превышать 25 км/ч. А если кататься на СИМ вы хотите на тротуаре, то весить оно должно не больше 35 кг. К тому же в темное время, на устройстве должны быть включены фары.

Если ребенку меньше семи лет, кататься он должен под чутким присмотром взрослых, а тем, кто не старше 14 лет, строго настрого запрещено выезжать на проезжую часть. Более того, в ПДД появился новый знак – «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено».

«Уважаемые коллеги! Ни для кого не секрет, что сегодня основным источником получения информации являются социальные сети и поэтому важно распространять информацию по профилактике аварийности именно в этой среде. Во всех районах республики имеются паблики и аккаунты в социальных сетях, имеющие большое количество подписчиков. Призываю администраторов таких пабликов и активных пользователей с личными аккаунтами распространять информацию по безопасности дорожного движения», – подытожил Рустем Гарипов.