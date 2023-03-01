Эти фото – погружение в реальность: Айдар Салимгараев об открытии выставки с Донбасса

Сегодня на первом этаже в здании «Татмедиа» состоялось официальное открытие выставки фотографа «Татар-информа» Михаила Захарова. Вместе с редактором отдела происшествий Светланой Беловой, он не так давно вернулся с Донбасса. Побывав в Лисичанске и соседних поселках, он сделал серию уникальных снимков.

Михаил стал первым профессиональным фотожурналистом из Татарстана, кто побывал в прифронтовой зоне.

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев дал поручение устроить фотовыставку в торговых центрах и других общественных пространствах.

«Наверное многие слышали, что там происходит, но не многие видели. Эти фотографии – настоящее погружение в реальность, в ситуацию, в которой оказались люди, по крайней мере позволяют прочувствовать, что там происходит. Поэтому нужно, чтобы как можно больше людей узнали, каково это жить в таких условиях. Продолжать будем дальше», - сказал глава «Татмедиа».

Далее слово предоставили автору выставки Михаилу Захарову.

«Я снял меньше, чем рассчитывал. Прожили мы там неделю, видели много. Желаю и вам тоже посмотреть, хотя бы часть из того, что видели мы. Большинство снимков посвящены людям, которые живут там без света, без воды, без тепла, но тем не менее продолжают жить», - поделился фотограф.

Михаил Захаров провел экскурсию для своих коллег-журналистов, и рассказал, с какими сложностями столкнулся в работе на Донбассе. Серия репортажей о поездке уже опубликована на «Татар-информе».