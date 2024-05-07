«Эти деревья означают память»: сотрудники Минюста посадили сосны в честь погибших в войне

Сегодня в Квартале юстиции на улице Хади Такташа в Казани прошла акция «Сад памяти». Она посвящена погибшим во время Великой Отечественной войны. Сегодня в их честь были посажены сто деревьев.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«В преддверии 9 мая на территории нашей страны и в республике традиционно проходит множество мероприятий. “Сад памяти” – одно из таких мероприятий», – рассказал министр юстиции Республики Татарстан Рустем Загидуллин.

Всероссийская акция «Сад памяти» проходит в Татарстане уже несколько лет, однако в Квартале юстиции ее провели впервые. Смысл акции заключается в посадке деревьев в честь погибших во время Великой Отечественной войны. Участники акции «дарят жизни» взамен тех, что насильно забрали фашисты.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Своеобразный зеленый памятник в виде дерева будет воздвигнут в честь каждого из погибших соотечественников, а это – более 27 миллионов человек», – отметил Рустем Загидуллин.

Помимо сотрудников Управления Минюста России по РТ и Министерства юстиции РТ в акции также приняли участие студенты юридических вузов и студенты-сотрудники юридических клиник.

«Сегодня нам помогают студенты юридических вузов. Это тоже часть патриотического воспитания», – рассказал Рустем Загидуллин.

Несмотря на дождливую погоду, студентов было много. Все работали одной большой командой.

«Для нас эта акция – проявление патриотизма. Помимо дани памяти павшим воинам, это еще улучшение экологии», – поделилась студентка третьего курса университета юстиции Наргиза.

В результате студенты и сотрудники ведомств посадили 50 елей и 50 сосен.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Эти деревья будут знаменовать память о людях, отдавших жизнь за нашу свободу», – рассказал начальник Управления министерства юстиции РФ по РТ Максим Скирда.