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«Эти деревья означают память»: сотрудники Минюста посадили сосны в честь погибших в войне
Сегодня в Квартале юстиции на улице Хади Такташа в Казани прошла акция «Сад памяти». Она посвящена погибшим во время Великой Отечественной войны. Сегодня в их честь были посажены сто деревьев.
«В преддверии 9 мая на территории нашей страны и в республике традиционно проходит множество мероприятий. “Сад памяти” – одно из таких мероприятий», – рассказал министр юстиции Республики Татарстан Рустем Загидуллин.
Всероссийская акция «Сад памяти» проходит в Татарстане уже несколько лет, однако в Квартале юстиции ее провели впервые. Смысл акции заключается в посадке деревьев в честь погибших во время Великой Отечественной войны. Участники акции «дарят жизни» взамен тех, что насильно забрали фашисты.
«Своеобразный зеленый памятник в виде дерева будет воздвигнут в честь каждого из погибших соотечественников, а это – более 27 миллионов человек», – отметил Рустем Загидуллин.
Помимо сотрудников Управления Минюста России по РТ и Министерства юстиции РТ в акции также приняли участие студенты юридических вузов и студенты-сотрудники юридических клиник.
«Сегодня нам помогают студенты юридических вузов. Это тоже часть патриотического воспитания», – рассказал Рустем Загидуллин.
Несмотря на дождливую погоду, студентов было много. Все работали одной большой командой.
«Для нас эта акция – проявление патриотизма. Помимо дани памяти павшим воинам, это еще улучшение экологии», – поделилась студентка третьего курса университета юстиции Наргиза.
В результате студенты и сотрудники ведомств посадили 50 елей и 50 сосен.
«Эти деревья будут знаменовать память о людях, отдавших жизнь за нашу свободу», – рассказал начальник Управления министерства юстиции РФ по РТ Максим Скирда.
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